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"3'ten fazla faiz artışını göz ardı etmiyorum"

30.03.2017 - 09:09

San Francisco Fed Başkanı Williams, 2017 yılı içerisinde 3'ten fazla faiz artışını göz ardı etmeyeceğini söyledi.

San Francisco Fed Başkanı John Williams, bu yıl için 3 faiz artışı öngörmekle birlikte, ekonomideki yukarı yönlü riskler göz önünde bulundurulduğunda, 2017 içerisinde daha fazla faiz artışına gidilmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Williams, New York'ta yaptığı konuşmasında, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine gelecek yıl civarında ulaşacağı beklentisinde olduğunu kaydetti. Williams, işsizliğin şu anki yüzde 4.7'lik seviyesinden yılın sonuna kadar yüzde 4.5'e ineceği görüşünde.

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San Francisco Fed Başkanı, büyümenin hayal kırıcı olduğunu, ancak para politikasının bu durumu önlemekte sınırlı kalabileceğini söyledi.

Williams, bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nde oy kullanmayacak.


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