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364 ton altın ‘hesap’la uçtu

29.07.2018 - 10:47
364 ton altın ‘hesap’la uçtu

DÜNYA Altın Konseyi, Türkiye'nin altın rezervleri hesaplamasında yöntem değişikliğine gitti. Yeni yöntemle Türkiye'nin resmi altın rezervleri verisine Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM) kapsamında tutulan 364 ton dahil edilmezken, Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri de 9 basamak birden geriledi.

AA muhabirinin Dünya Altın Konseyi'nin Temmuz 2018 verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin temmuz ayı itibarıyla 238.3 ton resmi altın rezervi bulunuyor. Bu rakam Türkiye'nin toplam rezervlerinin yüzde 10.3'üne denk geliyor. Söz konusu 238.3 tonluk resmi altın rezervi ile Türkiye, dünya ülkeleri arasında 19. sırada bulunuyor. Söz konusu rakam, bankaların ROM kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) altın olarak tuttuğu rezervleri kapsamıyor.

Konsey, daha önceki hesaplamalarda ROM kapsamında tutulan altın rezervlerini açıkladığı veriye dahil ediyordu. Mart itibarıyla 364 ton düzeyinde olduğu belirtilen Türkiye'de ROM kapsamında tutulan altın rezervlerinin eklenmesi sonucu Türkiye'nin resmi altın rezervleri 602.3 ton düzeyinde hesaplanıyordu. Dünya Altın Konseyi'nin hesaplama değişikliği yapması ile Türkiye, altın rezervi miktarı açısından şubat ayında Hindistan'ı geçerek elde ettiği dünya 10'unculuğu unvanını kaybederek 19. sıraya geriledi. Öte yandan, resmi altın rezervi açısından da 364 tonluk bir değer veri kapsamına dahil edilmemiş oldu.

HESABI YAPANI BAĞLAR

TCMB yetkililerince yapılan açıklamada ise rezervler ve döviz likiditesi verilerinin IMF'ye aylık olarak raporlandığı aktarılarak "Rezervlere ilişkin yapılan farklı analiz ve hesaplamalar, çalışmayı yapan kişi ve kurumları bağlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.


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