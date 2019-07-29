36 ay taksit umudu! | Ekonomi Haberleri

Piyasada bir süredir vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik bir beklenti vardı. Ancak, TBMM’de varlık barışını uzatan düzenlemenin içine vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması düzenlemesi gelmedi.

Reel sektör de şimdi vergiye uyumlu mükellef borçlarının tecil ve taksitlendirme başlığını taşıyan düzenlemenin işletilmesi bekleniyor. Maliye ve SGK’nın haziran ayından bu yana geçmiş yıllara ait vergi ve SGK prim borçlarının tahsili için kapsamlı bir çalışma başlattığı belirtiliyor. Vergi daireleri ve SGK müdürlüklerinin borçlu listesini hazırladıkları ve belli bir tutarın üzerinde olan borçluları yakın takibe aldıkları ifade ediliyor. Bu kapsamda Maliye’nin öncelikle gayrifaal olan borçluların üzerine giderek bankalara, tapuya ve araçlar için de ilgili nakil vasıtaları vergi dairelerine e-haciz gönderdiğini anlatan uzmanlar, faal borçlulara borçlarının bir kısmını peşin ödemeleri halinde kalan kısmının taksitlendirilmesi imkanı getirildiğini anlatıyorlar. Kalan borç için Maliye’nin bir hafta süre verdiğini, bu süreye uymayanlar için ise tapu, banka ve taşıt e-hacizleri başladığı ifade ediliyor. Uzmanlar, “Hatta borçlu mükelleflerin mal alış ve satışlarını gösteren BS (bildirim satacak) formlarından alacaklı oldukları kişiler tespit edilerek yazılar yazıldı, borçlu oldukları tutarları vergi dairelerine ödemeleri istendi” dediler.

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Yeminli Mali Müşavir (YMM) ve KONUTDER Vergi Danışmanı Abdullah Tolu, şirketlerin yüzde 80’nin SGK ve Maliye borçlarını ödeyemediğini belirterek, ödenenlerin çoğunun ise KDV iadelerinin borçlara mahsubu şeklinde olduğunu söyledi.

NEFES ALDIRILMALI

İnşaat sektörünün içinde bulunduğu sorunları danışmanlığını yaptığı çatı örgütler aracılığıyla yakından bildiğini belirten Tolu, “Şirketler e-haciz kıskacı altında, tüm alacak, taşınır ve taşınmazlarına haciz konuluyor. Şirketler teminatsız kaldı, hem de kıpırdayamayacak şekilde. Varlıklarının tamamı bankalara ipotekli olduğundan, vergi ve SGK borçları tecil-taksitlendirmeleri için teminat veremiyorlar. Banka, Maliye ve SGK’nın alacaklarının çok üzerinde teminat aldıkları veya haczettikleri taşınmazlar var, bunların borcun 1.5 katını aşan kısımları çözülmeli, şirketlere bir nefes aldırılmalı” dedi. Tolu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun’un 48’inci maddesinin (a) bendinde düzenlenen tecil ve taksitlendirmenin çalıştırılması halinde piyasadaki çarkın döneceğini ifade ederek, “Taksitlendirme için Meclis’in açılmasına ihtiyaç yok. 48/A çalıştırılsın yeter. Bu durumdaki borçlu tarafından yazı ile istenmesi halinde vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olabiliyor. Düzenleme 18 Mayıs 2017 yılında 7020 sayılı yasa ile getirilmişti” diye konuştu.