3.5 milyon ilk kez birikimle tanıştı

Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, otomatik BES’in şimdiden amacına ulaştığını belirterek, “Sadece 20 ayda 4.8 milyon kişi sisteme dâhil oldu. Bunların 3.5 milyonunun daha önce BES sözleşmesi yoktu. Otomatik katılım sayesinde ilk defa emeklilik birikimine başladılar” dedi.

Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sayesinde 3.5 milyon kişinin ilk defa emeklilik birikimine başladığını açıkladı. Göçer, gönüllü BES’te, 15 yılda 7 milyon kişi sisteme dâhil olurken, otomatik BES’te sadece 20 ayda 4.8 milyon kişinin dahil olduğunu belirterek, “Bu katılımcıların 3.5 milyonunun daha önce bireysel emeklilik sözleşmesi yoktu. Yani otomatik BES sayesinde ilk defa emeklilik birikimine başladılar. Bu da otomatik BES’in şimdiden amacına ulaştığını gösteriyor” dedi.

15 YILDA 11.8 MİLYON KİŞİ

Burak Ali Göçer, 15 yılda otomatik BES dahil 11.8 milyon katılımcıya ve 90 milyar TL’ye yakın fon büyüklüğüne ulaşıldığını ifade ederek, “Tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sistem için büyük bir başarı ve fonlar kartopu etkisiyle hızla büyümeye devam edecek. Örneğin Ağustos 2015’te toplam fon büyüklüğü 44 milyar liraydı, yani 3 yılda iki katından daha yüksek bir rakama ulaştı. Önümüzdeki yıllarda hem gönüllü hem otomatik BES ekonomide çok daha önemli paylara sahip olacaklar” şeklinde konuştu.

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SIK DEĞİŞİKLİKTEN KAÇININ

Burak Ali Göçer, BES katılımcılarına tavsiyelerde bulunarak, sistemin uzun vadeli yatırım ve birikimler olduğuna değindi. “Son 3-5 ayda ne oldu diye bakmanın bir anlamı yok, son 3 yılda ne oldu diye bakmak lazım” diyen Göçer, katılımcıların sık fon değişikliği gibi ani hareketlerden kaçınması gerektiğini kaydetti. Faizlerin yükseldiği yıllarda getirilerin düşük kaldığını, ancak takip eden yıllarda faizlerin düşmesi ile çok yüksek getiriler sağlandığını, 2017’nin buna bir örnek olduğunu vurgulayan Göçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“BES’e yatırılan paralarla aynı gün içinde müşterinin tercihi doğrultusunda fon alım talimatları veriliyor. Bu fonlar şirket hesaplarında değil Takasbank’ta müşterinin adına açılan hesaplarda tutuluyor. Fonlar farklı portföy yönetim şirketleri tarafından yönetiliyor. Yani bu fonların yönetimi piyasa profesyonelleri tarafından, ortak akılla ve kurumsal bir süreçle yönetiliyor. Bu tip hızlı hareket eden piyasalarda her gün ekran karşısında oturan bu konuda tecrübeli kişilere paranızı emanet etmiş oluyorsunuz.”

2019'DA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK

Burak Ali Göçer, 2019’un Ocak ayında 5-9 çalışanı olan firmaların otomatik BES’e dâhil olacağını, 400 bin firmanın sisteme gireceğini belirterek, şunları söyledi: “Ayrıca 2019, otomatik BES için iki yeni uygulama getirecek. Birincisi, 2017’de sisteme giren şirketler emeklilik şirketlerini değiştirme hakkı kazanacaklar. Şirketlere operasyon olarak kolay, hatasız bir altyapı, süreç ve hizmet sunan emeklilik şirketleri öne çıkacaktır. Bir diğer önemli konu ise 2017’de sisteme girip daha sonra ayrılan çalışanlar 2019 yılında tekrar otomatik olarak sisteme dâhil olacaklar. 2019’da farklı dinamiklerle yepyeni bir dönem başlıyor.”

KATKI PAYINI SGK TAKİP EDEBİLİR

BURAK Ali Göçer, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BES’te önemli değişiklikler yapacaklarını açıkladı. Size göre neler yapılabilir” sorusunu şöyle yanıtladı: “Tasarrufların güçlü olmasının önemli oldu bir dönemden geçiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı’nın bu anlamda BES konusunu gündemine almasını çok önemli buluyoruz. Geçen sene gündemimizde olup değerlendirdiğimiz birkaç konuyu söylemek gerekirse 18 yaşından küçüklerin de BES’e girebilmesi sistemi hızlı büyütecektir. Sistemi büyüteceğine inandığımız önemli bir uygulama da BES birikimlerinin banka kredilerine teminat olarak gösterilmesi olacaktır. Birkaç aylık nakit ihtiyacı için yılların birikiminden vazgeçmeyi katılımcı da istemiyor, ancak bizim kendilerine bir alternatif sunabilmemiz lazım. Bu uygulamanın tüm finans sektörüne fayda sağlayacağını düşünüyorum. Otomatik BES’te ise önümüzdeki dönemde firma ölçekleri daha da küçülecek, bu sebeple işverenlerin operasyonel yükünü azaltacak düzenlemeler yapılabilir. Örneğin otomatik BES’te aylık katkı payının SGK gibi merkezi bir operasyon sistemiyle takip edilmesi işverenleri çok rahatlatacaktır.”

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