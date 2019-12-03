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320 milyon dolarlık satın alma

03.12.2019 - 11:00
320 milyon dolarlık satın alma | Ekonomi Haberleri

Haziran 2013'te kurulan Amerikalı fırın şirketi Hostess Brands, Voortman Cookies'i satın aldı.

Çerez üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmış bir Kanada firması için 320 milyon dolarlık anlaşma sağlandı. Kansas City'nin haberine göre satın alma işlemleri ocak ayında gerçekleştirilecek.

ABD'de, Hostes ve Dolly Madison markaları altında atıştırmalık kekler üreten çeşitli fırınlara sahip olan Hostess Brands'ın 2020'deki satın alma hareketi ile kazancına 90 milyon dolarlık net gelir sağlayacağı bildirildi.

Burlington, Ontario merkezli Voortman markalı çerezleri Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko ve dünya genelinde 70'den fazla ülkede perakende satış noktalarında satılıyor. Şirket 2018'de gelirinin yüzde 74'ünü ABD'den sağlamıştı.


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