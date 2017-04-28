3 yılın en yavaş büyümesi gerçekleşti

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.7 ile 3 yılın en yavaş büyümesini gerçekleştirdi.

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde 3 yılın en yavaş büyümesini gerçekleştirdi. Tüketici harcamaları da 2009'dan beri en kötü performansı kaydetti. ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 2016'nın son çeyreğinde yüzde 2.1 büyüyen ekonomi ilk çeyrekte yüzde 0.7 büyüdü.

Büyümenin beklentiden daha düşük gelmesinde ekonominin en büyük kısmını oluşturan tüketici harcamalarında yaşanan düşüş etkili oldu. Tüketici harcamaları yüzde 0.3 ile 2009 yılından beri en düşük seviyede gerçekleşti. Tüketicilerin otomobil, yakıt ve giyim harcamalarının azaldığı görüldü.

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Büyümedeki yavaşlamanın geçici nedenlere bağlı olduğu belirtiliyor.

JPMorgan Chase & Co.'da şefg ekonomist olan Michael Feroli "İlk çeyrekte tüketim ve stoklar gibi zayıf olan bazı göstergelerin ikinci çeyrekte tersine çevrileceğini düşünmek için nedenler var. Gelirler toparlanmaya başlıyor ve bu tüketici harcamalarını destekliyor" yorumunu yaptı.

Beklentiden düşük gelen büyüme verisinin Fed'in gelecek aylarda faiz artışı yapmasına engel teşkil etmeyeceği belirtiliyor. İlk çeyrek büyüme verisinin ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları konusunda bir hüküm oluşturmadığı ifade ediliyor, ancak ekonomistler büyümenin sürdürülebilir bazda Trump'un yüzde 3-4 hedefine ulaşacağı konusunda şüpheli. Uzmanlar 2019'a kadar yıllık büyümenin yüzde 2.2-2.3 civarında olabileceğini öngörüyor.