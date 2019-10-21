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3 yılda 73.5 milyar lira gelir

21.10.2019 - 16:30
3 yılda 73.5 milyar lira gelir | Ekonomi Haberleri

Gümrük vergi gelirlerinde gelecek 3 yılda 73.5 milyar liralık tahsilat yapılması öngörülüyor.

AA muhabirinin, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgilere göre, tahsil edilen gümrük vergi gelirlerinin gelecek 3 yılda artış göstermesi bekleniyor.

Bu kapsamda, gümrük vergilerinden tahsil edilecek tutar, ithalat beklentileri, döviz kurunda meydana gelecek değişimler göz önünde bulundurularak ret ve iadeler ile mahalli idare payları dahil yapılan beklenti tahminlerine göre 2020'de 21 milyar 493 milyon 20 bin liraya ulaşacak.

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Söz konusu gelirlerin 2021'de 24 milyar 662 milyon 378 bin liraya, 2022'de ise 27 milyar 378 milyon 657 bin liraya ulaşması bekleniyor. Böylece 2020, 2021 ve 2022 yıllarında tahsil edilmesi beklenen gümrük vergisi gelirleri toplamı 73 milyar 534 milyon 55 bin lira olacak.


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