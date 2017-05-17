3 yıl aradan sonra tahvil ihraç edecek

Yunanistan 3 yıl aradan sonra ilk tahvil ihracını temmuz ayında yapmayı planlıyor.

Yunan hükümeti, 22 Mayıs'ta yapılacak Eurogroup toplantısına kadar uluslararası kreditörleri uzun vadeli borç rahatlatması konusunda anlaşmaya varması ve ECB'nin tahvil alım programına dahil edilmesi halinde temmuz ayında tahvil ihracı gerçekleştirmeyi planlıyor.

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Gerçekleşmesi halinde bu, Yunanistan'ın 3 yıl aradan sonra ilk tahvil ihracı olacak. Yunanistan en son 2014 yılında uluslararası piyasalarda 2 tahvil ihracı gerçekleştirmişti. Temmuz'da yapılması planlanan tahvil ihraca 2010 yılındaki ilk kurtarma programından bu yana yapılacak 3. ihraç olacak.

Kaynaklar, Yunan hükümetinin, cari kurtarma programı 2018 ortasında tamamlanmadan önce piyasanın iştahını test etmek istediğini ifade ediyorlar.

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