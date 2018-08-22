"3 veya 4 faiz artışı daha gerekli"

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, 9 ile 12 aylık dönemde 3 veya 4 faiz artışı olması gerektiğini belirtti.

Dallas Fed Başkanı Kaplan, ABD ekonomisi tam istihdamda ve enflasyon Fed'in yüzde 2 hedefindeyken Merkez Bankası'nın kademeli faiz artışı planına en az 9-12 ay daha devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Kaplan kısa vadeli faizler "nötr" seviyeye ulaşınca bankanın faiz artırımını durdurması gerektiğini ifade ederek "O noktada da geri çekilip ekonomideki görünümü ve getiri eğrisinin seviyeleri gibi bazı faktörleri değerlendirmeli ve buna uygun olarak gereken aksiyonları almalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaplan ekonominin bu sene yüzde 3 büyüyeceğini, gelecek sene ise vergi indirimlerinin etkisiyle büyümenin bir miktar yavaşlayacağını dile getirdi.

Kaplan daha önceki bir mülakatında da "Yüzde 2.5 - yüzde 2.75 olan nötr faize doğru kademeli olarak ilerlememiz gerekiyor. Yani, üç veya dört faiz artışı ile nötr faize gelinecek" ifadesini kullanmıştı.