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3 otomotiv markasına emisyon soruşturması

23.07.2020 - 14:08 | Son Güncelleme :
3 otomotiv markasına emisyon soruşturması | Ekonomi Haberleri

Otomotiv sektöründe ikinci bir emisyon krizinin eşiğine gelindi.

Hürriyet gazetesinden Cem Özenen'in haberine göre; Alman savcılığından yapılan açıklama İtalyan otomotiv devlerinde soğuk duş etkisi yarattı. Yapılan açıklamaya göre Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Iveco markalarının çeşitli modellerinde bulunan dizel motorların egzoz gazı değerlerini düşük göstermek için yasadışı emisyon hilesi cihazlarıyla ilgili uluslararası bir sahtekarlık soruşturması başlatıldı. Bu kapsamda firmaların Almanya, İtalya ve İsviçre’deki tesislerinde aramalar başlatıldı.

VW’DE BENZER PROBLEMİ YAŞADI

Eylül 2015 tarihinde Volkswagen’in dizel motor laboratuvar testlerinde aldatıcı yazılımla emisyon değerlerini manipüle ettiği tespit edildi. Araçların emisyon değerleri düşük gösterildi. Volkswagen’in bu programlama yazılımını dünya çapında yaklaşık 11 milyon otomobilde kullanıldığı tespit edildi. VW 1 milyar Euro para cezasına çarptırıldı.

BİR DARBE DE AB KOMİSYONU’NDAN

Fiat Chrysler Grubu ile PSA, geçtiğimiz günlerde dev birleşme ile gündeme geldi. Ancak, AB Komisyonu birleşmeyi Avrupa’daki rekabete zarar verebileceği konusunda ayrıntılı incelemek için aldığı 90 günlük süreyi 15 gün daha uzattı.

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