3 kamu bankasından imar barışı için adım

Üç kamu bankasının imar barışı için düşük faizli kredi vereceği bildirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ziraat, Halk ve Vakıf bankaları ortak bir çalışma yürüttü. Uygulama pazartesi günü başlayacak.

İmar barışı uygulaması için düşük faizli kredi verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ziraat, Halk ve Vakıf bankaları ortak bir çalışma yürüttü.

Üç kamu bankasınca verilecek kredinin faizi, 20 bin liraya kadar yüzde 1,33 olarak uygulanacak.

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100 bin liraya kadar olan krediler için yüzde 1,48; 100 bin lira ve üzeri krediler için ise yüzde 1,65 faiz alınacak.

Uygulama pazartesi günü başlayacak.

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