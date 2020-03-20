‹ Önceki Haber 2019 yılı işsizlik rakamları açıklandı 2019 yılı işsizlik rakamları açıklandı Sonraki Haber › Borsa İstanbul haftayı yükselişle tamamladı Borsa İstanbul haftayı yükselişle tamamladı

3 dünya devi Corona virüs aşısı için iş birliğine gidiyor

20.03.2020 - 10:08
3 dünya devi Corona virüs aşısı için iş birliğine gidiyor | Ekonomi Haberleri

Roche, Sanofi Pasteur ve Johnson & Johnson'ın da bulunduğu ilaç şirketleri koronavirüs pandemisine karşı tedavi - aşı çalışmalarında iş birliğine gitme kararı aldı. Alınan karara göre tüm kaynaklar ve test verileri hükümetler ve şirketler arasında paylaşıma açılacak.

 

Dünyanın en büyük ilaç şirketleri, dünyayı etkisi altına alan Corona virüs pandemisine karşı tedavi ve aşı bulmak için birlikte çalışacaklarını açıkladılar.

Roche, Sanofi Pasteur ve Johnson & Johnson gibi şirketlerden yöneticiler, test kapasitesini artırmaya ve tedavileri geliştirmeye yardımcı olmak için kaynakları ve klinik araştırma verilerini hükümetlerle ve birbirleriyle paylaşacaklarını söylediler. Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu'nun tüm üyeleri bu taahhüdü imzaladı.

DAHA KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Financial Times'ın haberine göre Avrupa İlaç Ajansı, bu hafta başlarında tedavi çalışmalarıyla ilgili uyarıda bulunmuş, 'daha koordineli bir yaklaşım' çağrısının altını çizmişti. Öte yandan  Roche CEO'su Severin Schwan, şirketin test kitleri üretimini artırdığını ancak “talebin arzdan çok daha fazla olduğunu” söyledi.

Schwan, "Her ay milyonlarca test mevcut olmasına rağmen, sadece yüksek riskli veya semptomları olanlar test edilmelidir. “Geniş taban” için test henüz mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

Schwan ayrıca, "Test kapasitesinde hızlı bir artışın ana bloğu maliyet değil, numuneleri işlemek için gereken altyapı ve insanlar olduğunu" sözlerine ekledi.

YENİ EK ÇALIŞMALAR

Mevcut testlere ek olarak, şirketler daha önce birisinin koronavirüs olup olmadığını belirleyebilecek testi geliştirmek için yarışıyor. Bu, bilim insanlarının hastalığın nasıl yayıldığını ve enfeksiyon ölçeğini daha iyi anlamalarını sağlayacağını düşünülüyor.

Ayrıca düşülen bu sistem, enfeksiyon oranlarını azaltmanın en iyi yollarının belirlenmesine yardımcı olacağı düşünülürken, okulların kapatılması gibi acil durumların ise ne zaman normale döneceğine dair önemli bir rehberlik sağlayabilir. 

18 AYLIK SÜRE

Bir aşı veya tedavi sonunda geliştirildiğinde, Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu üyeleri, üretimin mümkün olan en kısa sürede artırılmasına izin verme kapasitesini paylaşma sözü verdiler. Araştırmacılar bir aşının 18 ay içinde hazır olabileceğini umuyorlar. 

Yeni ve mevcut ilaçları test etmek için 80'den fazla klinik çalışma devam ediyor. Sanofi Genel Başkan Yardımcısı David Loew, endüstrinin hükümetler ve düzenleyicilerle, özellikle tedariki sınırlıysa, nasıl adil bir şekilde dağıtılacağı konusunda irtibat kurması gerekeceğini söyledi. 

Eli Lilly and Company CEO'su David Ricks, "Herhangi bir kararın ulusal sınırları aşması gerekir: bu ulusal bir kriz değil, insani bir kriz” dedi. Ricks aynı zamanda endüstrinin krizin üstesinden gelmek için finansal kaynakları olduğunu söyledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
85.796 Değişim: 0,70% Hacim : 7.229 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 85.005 20.03.2020 Yüksek 88.093
Açılış: 87.217
6,5529 Değişim: 0,13%
Düşük 6,4561 20.03.2020 Yüksek 6,5615
Açılış: 6,5443
6,9938 Değişim: -0,11%
Düşük 6,9588 20.03.2020 Yüksek 7,0356
Açılış: 7,0013
312,49 Değişim: 0,80%
Düşük 306,40 20.03.2020 Yüksek 316,50
Açılış: 310,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.