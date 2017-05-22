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3 başkandan piyasalara mesaj

22.05.2017 - 09:34

San Francisco Fed Başkanı Williams, doların güvenli liman olduğunu savunurken, St. Louis Fed Başkanı Bullard, Fed'in faiz oranlarında artışa devam etmeyi planladığına inanılmadığını belirtti. Cleveland Fed Başkanı Mester ise, Fed'in önünde daha fazla faiz artışı bulunduğunu söyledi.

Piyasalar yeni haftaya başlarken işlem masalarında 3 ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisinin açıklamaları takip ediliyor. Fed başkanları, dolar, ABD ekonomisi ve para politikası üzerine güncel değerlendirmelerini paylaştı.

Açıklamalar San Francisco Fed Başkanı John Williams, St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'dan.

DOLAR GÜVENLİ BİR LİMAN

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Williams'ın açıklaması doların konumu üzerine. San Francisco Fed Başkan ABD dolarının dünyanın önde gelen rezerv para birimi olarak güvenli bir liman olduğunu söyledi.

Williams, son yıllardaki ekonomik ve finansal çalkantılı ortamın, Çin ve Avrupa ülkelerinin para birimleri ile kıyaslandığında doların hala en iyi yer olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Williams, Çin'in hala ülke içinde ve dışında para hareketlerini kontrol etmesinin yuanı uluslararası ödeme aracı olarak kısıtladığını belirtti.

PİYASALAR FED'E İNANMIYOR

St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın ise güvercin duruşunu koruduğu görülüyor.

Bullard, finansal piyasaların, merkez bankasının faiz oranlarında artışa devam etmeyi planladığına inanmıyor gibi göründüğünü söyledi.

Bullard, faizler için kendi görüşlerini sunmasa da Mart ayındaki son faiz artışından bu yana mali piyasaların performansının piyasa oyuncuları ve yatırımcıların bu yıl iki faiz artışı daha olacağı beklentisini satın almadığını gösterdiğini ifade etti.

Bullard, "Mart ayı kararından bu yana finansal piyasalar hareketi ters yönde okuyor. Bu, FOMC'nin faiz patikasının ABD makroekonomik performansıyla ilgili gelen verilere göre aşırı agresif olduğunu düşündürüyor" dedi.

SON İKİ YILDAN DAHA FAZLA FAİZ ARTIŞI

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise Bullard ve Kashkari dışında Fed'in geri kalanında devam eden şahin esintiyi sürdürerek ABD ekonomisi için iyimser bir tablo çizdi ve merkez bankasının önünde daha fazla faiz artışı bulunduğunu söyledi.

Mester, "Her toplantıda fed faiz oranlarının artması için parasal gevşemenin geri çekilmesi çağrısı olacağına inanmıyorum ancak son iki yılda görülen yılda bir artıştan daha fazlasını bekliyorum" dedi.

FOMC'nin bir sonraki toplantısı 13-14 Haziran'da başkent Washington'da yapılacak. Mayıs ayı FOMC toplantısının karar metni ise daha önce 24 Mayıs'ta açıklanacak.


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