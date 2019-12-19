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2.7 milyar TL’lik yaz saati tasarrufu

19.12.2019 - 08:50 | Son Güncelleme :
2.7 milyar TL’lik yaz saati tasarrufu | Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez, yaz saati uygulamasında geçen yılın verilerine göre yaklaşık 4 milyar kilovatsaat civarında bu tasarruf sağlandığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bunun parasal karşılığının da 2.7 milyar lira civarında olduğunu ifade etti. Bakan Dönmez, “Aslında doğru bir uygulama yaptığımızı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun almış olduğu kararla da tescillemiş olduk. AB Komisyonu da parlamentosu da üye ülkelere kalıcı tek saat uygulamasına geçme yönünde tavsiye kararı aldı. AB ülkelerinin de 1-2 yıl içerisinde tek saat uygulamasına geçeceğini tahmin ediyorum” diye konuştu. 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı’nda konuşan Dönmez “Avrupa ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinin enerji sektörlerindeki Ar-Ge modellerini inceledik. Ar-Ge’de Türkiye’ye özgü bir model üzerinde çalışmalarımızda sona geldik. Yakında paylaşacağız” diye konuştu.

Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatına ilişkin soru üzerine de Dönmez, “Anlaşma TBMM’den geçti ve Libya hükümeti tarafından da onaylandı. Şu anda Birleşmiş Milletler’e (BM) gönderilmesi ve tescil süreci aşamasındayız. Bu süreç tamamlandıktan sonra bu yeni alanlarda bakanlık olarak petrol ve doğal gaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız. Tahmin ediyorum 2020’nin ilk aylarında bu süreci başlatmış olacağız” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda termik santrallerle ilgili bir toplantı olacağına ilişkin soruya ise Dönmez, toplantıdan haberdar olduklarını ve sürecin yıl sonuna kadar netleşeceğini söyledi. Dönmez, “Çevre mevzuatına uyum ve denetim yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda. Onlar bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra kamuoyu ile paylaşacaklar” şeklinde konuştu.


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