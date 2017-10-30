Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Altın tahvilinde ilk talep toplama dönemi sonunda 370 milyon TL değerinde 2.5 ton altın yastık altından çıktı" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek altın tahvilinde yaklaşık bir ay süren ilk talep toplama dönemi sonunda 370 milyon TL değerinde 2.5 ton altın yastık altından çıktığını söyledi. Şimşek hafta sonu Anadolu Ajansı'nda yer alan açıklamasında, bir ay sürede yastık altından ekonomiye kazandırılan bu tutarın "başarı" olduğunu belirtti.

Yastık altındaki altının finansal sisteme kazandırılarak yatırımların daha çok yurt içi tasarruflarla finanse edilmesinin sağlaması hedeflenen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası Ekim ayı başında başlamıştı.

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Türkiye'de geleneksel olarak altın bir tasarruf aracı olarak kullanılıyor. Yastık altı olarak tabir edilen ve siyasilerce 100 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen altın daha çok evlerde ya da kasalarda tutulurken bu da önemli bir kaynağın finansal sistem dışında kalması anlamına geliyor.

Türkiye yatırımlarını sadece iç tasarruflarla finanse edemezken, dış finansman ihtiyacı ekonomiyi küresel finansta yaşanan dalgalanmalara karşı kırılgan bir hale getiriyor.