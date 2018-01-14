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22 milyar liralık evliliğe onay

14.01.2018 - 18:17 | Son Güncelleme : 14.01.2018 - 18:20

Rekabet Kurumu tarafından geçen yıl rekabet mevzuatı gereğince incelenen birleşme ve devralmaların toplam işlem bedeli yaklaşık 22 milyar 310 milyon lira oldu.

Rekabet Kurumunun '2017 Yılı Birleşme-Devralma Görünüm Raporu'na göre, geçen yıl kuruma toplam 184 işlem bildirildi. Bu işlemlerden 90'ında hedef şirket veya işlem konusu ortak girişim, Türkiye yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluştu. Bu dönemde 5 özelleştirme işlemi de değerlendirmeye alındı. Türkiye piyasalarında yapılan özelleştirmelerin en çok elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında gerçekleştiği görüldü.

Geçen yıl, tüm işlemler içinde özelleştirmeler hariç olmak üzere, hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemlerde toplam işlem bedelinin 22 milyar 310 milyon lira olduğu belirlendi. Bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş şirketlerin gerçekleştirdikleri birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri ise 5,3 milyar lira oldu.

Tüm tarafları sadece yabancı kökenli olan birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri yaklaşık 6 milyar lira, işlem tarafları Türk ve yabancı şirketler için işlem değeri ise yaklaşık 11 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yabancı yatırımcılar 2017 yılında Türk şirketlerine 47 ayrı işlemde 15,1 milyar lira tutarında yatırım yaparken, hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemlerde yabancı yatırımcıların payı yaklaşık yüzde 68 düzeyinde oldu.

Tüm işlemler içinde 2017 yılında 184 işlemin 31’inde tarafların tümü Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre, 83’ünde yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden, 54’ünde ise işlem tarafları Türk ve yabancı şirketlerden oluştu.

HOLLANDALI YATIRIMCILAR İLK SIRADA

Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre Hollanda ve Japonya kökenli yatırımcılar ilk sırada yer aldı. Bu ülkeleri Fransa ve Lüksemburg izledi.

Yabancı yatırımcıların Türkiye'de ve küresel düzeyde gerçekleştirdikleri 137 işlem, ekonomik faaliyet alanlarına göre değerlendirildiğinde, "kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı", "sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri", "temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı" en çok işlem yapılan alanlar oldu.

 


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