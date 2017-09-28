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22 Ekim'e erken seçime gidecekler

28.09.2017 - 12:14

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin parlamentoyu feshederek aldığı erken seçim kararının ardından 22 Ekim'de yapılacak seçimde yarışacak yeni bir parti, siyasi görünümü değiştirebilir.

Tokyo valisi Yuriko Koiko'nun dün resmen kurduğu açıklanan Umut Partisi, kendisini desteklemek için ayrıca aday göstermeyeceğini açıklayan muhalefetteki Demokratik Parti'den güç alacak. Abe'nin en büyük rakibi olan Demokratik Parti seçimde adaylarını, eski üyesi Koiko'nun listelerinden göstereceğini açıkladı.

Abe, 2012 yılında ikinci kez iktidara gelmişti. Son dönemde seçmen desteğini artıran Abe, iktidardaki koalisyonun başında olan partisi Liberal Demokratik Parti'ye (LDP) tek başına salt çoğunluğu kazandırmayı hedefliyor. Demokratik Parti yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada, kendi adaylarını, Umut Partisi listelerine koyacaklarını söylediler.

Abe'nin parlamentonun feshi ve erken seçim kararını, Kuzey Kore ile gerilimin yüksek olduğu bir dönemde bir siyasi boşluk yaratacağı gerekçesiyle eleştiren bazı milletvekilleri kararın alındığı oturumu boykot etti.

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Kendisi de eski bir LPD üyesi olan reformcu Koike, daha önce savunma bakanlığı yapmıştı. Koike'nin adı Japonya'nın ilk kadın başbakanı olması ihtimaliyle anılıyor. Koike bir yıldır Tokyo valisi olarak görev yapıyor.

Mainichi gazetesinin yaptığı bir kamuoyu yoklamasına göre Abe'nin LPD'sinin yüzde 29 görünen oy oranına karşılık Koike'nin Umut Partisi yüzde 18 oy desteği alabilir.


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