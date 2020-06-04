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‘2020’yi pozitif büyümeyle kapatacağız’

04.06.2020 - 09:08 | Son Güncelleme :
‘2020’yi pozitif büyümeyle kapatacağız’ | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin 2020 yılını pozitif büyüme performansıyla kapatacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak” dedi.

Hürriyet gazetesi'nin haberine göre; TÜSİAD’ın ‘Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası’ konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Oktay , “İçinde bulunduğumuz dinamik süreci tüm etkenleriyle takip ederek gerektiğinde ilave önlemler almaya devam edeceğiz. Yılın üçüncü ve son çeyreğinde ekonomik aktivitenin yeniden potansiyel seviyesine döneceğine ve 2020’yi pozitif büyüme performansı ile kapatacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

PEAK GAMES ÖRNEĞİ

Geçtiğimiz günlerde gerek Ticaret gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşviklerinden yararlanan unicorn şirket Peak Games hakkında da değerlendirmeler yapan Oktay, “Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga ile 1.8 milyar dolarlık anlaşma imzalayarak hepimizin göğsünü kabarttı. Peak Games gibi örneklerin sayısını artırarak dijitalleşme ve otomasyon konularına daha çok eğilmeliyiz. Tedbiri elden bırakmadan bereketle üretim çarklarınızın dönmesini temenni ediyorum. Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak. 2021 yılının Türkiye için eskinin de, yeni normalin de ötesine geçtiğimiz ve potansiyel seviyemize ulaştığımız bir yıl olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

SWAP’LARI GENİŞLETİYORUZ

Tedbiri elden bırakmadan ve destekleri güçlendirerek normalleşme süreciyle birlikte toparlanmanın başladığını vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda üreticilerimizi, ihracatçılarımızı destekleyerek ekonomimizin en az hasarla bu süreci atlatmasını sağlamak için gündemimizde SWAP görüşmeleri, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi, ulusal para birimleri üzerinden ticaret ve virüse temas etmeyen bir üretim anlayışını yerleştirmek var. Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik girişimlerimizi artırarak müzakere sürecini resmen başlatmak yönünde tavrımızı ortaya koyacağız. Diğer taraftan likidite riskini ortadan kaldırmak için SWAP anlaşmalarını genişletmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay Katar ile güncellenen SWAP anlaşmamızın yanı sıra serbest ticaret anlaşması imzaladığımız ve dış ticaret potansiyeline sahip olduğumuz ülkeler ile SWAP görüşmelerimiz sürüyor.”


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