2020 tamamlayıcı sağlık sigortasının yılı olacak! 15 soruda nedenleri | Ekonomi Haberleri

2020 tamamlayıcı sağlık sigortasının yılı olacak. Neden mi?

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın bugünkü yazısı...

Bir taraftan sağlık giderlerindeki artış, diğer taraftan sağlık enflasyonunun yüksekliği nedeniyle 2019 yılında özel sağlık sigortası fiyatları ciddi arttı; 2020’de de artmaya devam edecek. Tamamlayıcı sağlık sigortası ise özel sağlık sigortasına göre daha uygun maliyetli. Duyduğuma göre de şirketler, çalışanlarına, 2020’de özel sağlık sigortası yerine daha uygun fiyatlı tamamlayıcı sağlık sigortası verecek. Peki, nedir tamamlayıcı sağlık sigortası ve kimler yaptırabiliyor? Nitekim son günlerde okuyuculardan da tamamlayıcı sigorta ile ilgili çokta soru alıyorum. Şu bilgiyi de vereyim, bugün tamamlayıcı sigorta yaptıranların sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. İşte, tüm yönleri ile tamamlayıcı sağlık sigortası.

DOĞUM, TÜP BEBEK DE VAR

1-Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel hastanelerin ayakta ve yatarak tedavilerde talep edeceği her türlü fark ücretini karşılıyor. SGK’nın ödediğinin üzerine tamamlıyor.

2-Sigortayı kimler yapıyor?

Sigorta şirketleri ve emeklilik şirketlerinden tamamlayıcı sağlık yaptırabilir.

3-Tüm hastanelerde geçiyor mu?

SGK ile anlaşmalı tüm hastanelerde sigorta geçiyor. SGK’nın anlaşması olmadığı, A sınıfı özel hastanelerde ise geçmiyor.

4-Sigorta Türkiye genelini kapsıyor mu?

Sadece büyük şehirler değil Türkiye genelinde SGK ile anlaşması olan hastanelerde de geçerli.

5-Sigortayı herkes yaptırabilir mi?

Hayır, mutlaka bir sosyal güvenlik çatısı altında olan işçi, memur, Bağ-Kurlular sigortayı yaptırabiliyor.

6- Sigortayı yaptıranın eşi ve çocukları da yararlanabiliyor mu?

Hayır, sadece sigortalı olan kişi kendisi için yaptırabiliyor ama isterse eşi ve çocukları için ayrı ayrı sigorta yaptırması gerekiyor.

7- Yaş sınırı var mı?

60 yaş sınırı bulunuyor ama kimi şirketler 65 yaşına kadar da tamamlayıcı sigortayı yapıyor.

8- Tüm ameliyatları kapsıyor mu?

Tüm ameliyatları, hatta suni uzuv operasyonlarını, evde bakım hizmetlerini de kapsıyor. Özel sağlık sigortasının kapsamı neyse tamamlayıcı sağlıkta da aynı, ancak hastanenin SGK ile anlaşması olması gerekiyor.

YILLIK FİYATI 600-700 LİRA

9- Doğum ve tüp bebek tedavisini de kapsar mı?

Tamamlayıcı sigortaya isterseniz belirli şartlar dahilinde doğum ve tüp bebek teminatlarını da ekletebiliyorsunuz.

10- Sigorta ayakta tedavileri de içeriyor mu?

Tamamlayıcı sağlık sigortasında ister ayakta ve yatarak tedaviyi alabilirsiniz, fiyatının daha da ucuz olmasını istiyorsanız sadece yatarak tedaviyi seçebilirsiniz.

11- Ömür boyu yenileme garantisi var mı?

Var, birçok şirket belirli bir yılın sonunda –ki, genellikle bu 3 yıldır- ömür boyu yenilemeyi veriyor.

12- Sigortaya başka teminatlar da dahil mi?

Kimi şirketler chek-up, diş ve diyetisyen gibi teminatları da tamamlayıcı sigorta ile veriyor.

13- Günlük muayene sınırı bulunuyor mu?

Şirketten şirkete değişmekle birlikte muayene sınırı bulunmuyor ama kimi şirket yıl boyunca 10 muayene hakkı kimi şirket daha az bu hakkı veriyor.

14-Sigortanın primleri ne kadar?

Bugün için tamamlayıcı sağlık sigortasının -sigorta şirketine göre değişmekle birlikte- ortalama fiyatı yıllık 600-700 lira arasında değişiyor. Özel sağlık sigortasının fiyatı ise en düşük yıllık 3.500 liradan başlıyor.

15- Sigortanın fiyatı illere göre değişiyor mu?

Büyük şehirlerde ortalama fiyat yıllık 600-700 lira büyük şehirlerin dışında ve özellikle Anadolu’da bu fiyat bölgesine göre 350-400 liraya inebiliyor.

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