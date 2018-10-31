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"2019 Türkiye açısından daha iyi bir yıl olacak"

31.10.2018 - 11:43 | Son Güncelleme :
"2019 Türkiye açısından daha iyi bir yıl olacak" | Ekonomi Haberleri

Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, "Zorluklara rağmen, 2019'a bakınca Türkiye açısından daha iyi bir yıl olacağını düşünüyorum" şeklinde değerlendirdi.

Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde "CEO Club Bankacılar Zirvesi" gerçekleştirildi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen CEO Panel'de konuşan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil şunları kaydetti:

* Zorluklara rağmen, 2019'a bakınca Türkiye açısından daha iyi bir yıl olacağını düşünüyorum.

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* Bankacılık sektöründe kredi büyümesine hep alışmışız ama oralarda bir azalma var, bu doğaldır.

* YP tarafta da küçülme var, bunu bir sağlık işareti olarak görüyorum.
 

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