Fischer ayrıca, finans sektörünün deregülasyonunun ciddi bir hata olacağını belirtti.

Fischer, Başkan Trump'ın, görev süresi Şubat ayında dolacak olan Fed Başkanı Janet Yellen'ı tekrar görevine ataması gerektiğini ifade etti.

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, CNBC Televizonu'nda açıklamalarda bulundu. Fed Başkan Yardımcısı Fischer, bankanın Aralık ayında faiz artışı yapacağını tahmin ettiğini bildirerek gelecek sene içinde üç faiz artışı yapılmasını öngördüğünü dile getirdi.

Fed Başkan Yardımcısı Fischer, "2018 sonuna kadar dört faiz artışı yapılabilir" dedi.

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