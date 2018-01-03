‹ Önceki Haber 2017 yılının enflasyonu açıklandı! Uzmanlar değerlendirdi 2017 yılının enflasyonu açıklandı! Uzmanlar değerlendirdi Sonraki Haber › Murat Ülker'den 'Pladis' açıklaması Murat Ülker'den 'Pladis' açıklaması

2018 memur ve emekli zammı ne kadar oldu?

03.01.2018 - 10:09 | Son Güncelleme : 03.01.2018 - 10:22

Memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı enflasyon farkı zammı ile işçi emeklilerinin alacağı zam, Aralık enflasyonunun açıklanması ile belli oldu.

Memur ve emeklisi enflasyon farkı; işçi ve Bağ-Kur emeklisi de Ocak ayı zammı için enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyordu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6.4 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı zammı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında yüzde 5,69’luk maaş zammı alacak.

2.4 milyon memur ile 1.7 milyon memur emeklisi ise yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

##$HABER_1443084$##

2017 İLK YARIDA MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADARDI?

Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı.

Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.

10.5 MİLYON KİŞİ BEKLİYORDU

Toplamda 6.4 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 1.7 milyon memur emeklisi ve 2.4 milyon memur çalışanı olmak üzere 10.5 milyon kişi bu haberi bekliyordu.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

  • maaş zammı
  • memur emeklileri
  • enflasyon farkı
  • SSK ve Bağ-Kur emeklisi
‹ Önceki Haber 2017 yılının enflasyonu açıklandı! Uzmanlar değerlendirdi 2017 yılının enflasyonu açıklandı! Uzmanlar değerlendirdi Sonraki Haber › Murat Ülker'den 'Pladis' açıklaması Murat Ülker'den 'Pladis' açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.052 Değişim: -1,25% Hacim : 8.601 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 115.780 03.01.2018 Yüksek 118.395
Açılış: 117.739
3,7653 Değişim: 0,07%
Düşük 3,7567 03.01.2018 Yüksek 3,7808
Açılış: 3,7627
4,5289 Değişim: -0,22%
Düşük 4,5137 03.01.2018 Yüksek 4,5580
Açılış: 4,53885
159,33 Değişim: -0,10%
Düşük 158,75 03.01.2018 Yüksek 160,03
Açılış: 159,49
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.