2018 memur ve emekli zammı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı enflasyon farkı zammı ile işçi emeklilerinin alacağı zam, Aralık enflasyonunun açıklanması ile belli oldu.

Memur ve emeklisi enflasyon farkı; işçi ve Bağ-Kur emeklisi de Ocak ayı zammı için enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyordu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6.4 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı zammı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında yüzde 5,69’luk maaş zammı alacak.

2.4 milyon memur ile 1.7 milyon memur emeklisi ise yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

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2017 İLK YARIDA MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADARDI?

Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı.

Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.

10.5 MİLYON KİŞİ BEKLİYORDU

Toplamda 6.4 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 1.7 milyon memur emeklisi ve 2.4 milyon memur çalışanı olmak üzere 10.5 milyon kişi bu haberi bekliyordu.

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