2018 asgari ücret maaşı belli oldu

2018 yılının asgari ücretini belirlemek için bir araya gelen hükümet, işçi ve işveren saatlerce pazarlık yaptı. Bakan Jülide Sarıeroğlu, yüzde 14.2 artışla asgari ücretin 1603 lira olduğunu açıkladı. İşverene 100 lira destek ise 2018 yılında da sürecek.

2018 yılında uygulanacak olan asgari ücret 199 TL’lik artışla net 1603 lira oldu. Hükümet ve işverenin oylarıyla kabul edilen asgari ücrete, işçilerin temsilcisi Türk-İş muhalefet şerhi koydu. Zammın yüzde 14 oranına çıkması ise, işçi, işveren ve hükümet arasında saatlerce süren pazarlıkla gerçekleşti. 100 TL’lik asgari ücret desteğinin de, 2018 yılında devam etmesi kararlaştırıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararına göre aylık net bin 603 lira olarak açıklanan asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda asgari ücretin 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar tebliğine göre, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39'uncu maddesi gereğince iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta başladığı çalışmalarını düne kadar sürdürdü ve 4 toplantı yaptı.

Komisyon, milli seviyede tek asgari ücret tespitine oy birliğiyle, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri için 67,65 lira olarak tespitine işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla karar verdi. Bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanması da oy birliğiyle kararlaştırıldı. Kararda, belirlenen ücretin gerekçeleri de yer aldı. Asgari ücretin, ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu vurgulanarak, bunun belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca söz konusu ücretin pazarlık ücreti olmadığı belirtildi.

Komisyonun, asgari ücretin belirlenmesi sırasında bu çerçevede bir karar alınması için çalıştığı, işçilerin geçim koşulları ve 2018 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirdiği bildirildi. Bu çerçevede komisyon tarafından belirlenen işçinin 67,65 lira tutarındaki günlük asgari ücreti 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. İşveren ile devlet kesimi temsilcilerinin oy çokluğu ile belirlediği asgari ücrete ilişkin kararda, işçi temsilcilerinin karşı oy gerekçelerine de değinildi.

Karara muhalefet eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsilcilerinin karşı oy gerekçesinde, Anayasa'nın 55'inci maddesindeki "Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur." ifadesine atıf yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) komisyona sunduğu hesaplamalara göre, 2017 yılı kasım ayı itibarıyla ağır bir işte çalışan bekar bir işçinin aylık harcama tutarının net bin 893 lira 90 kuruş olduğu belirtilen gerekçede, bu hesaplamada çalışanın ailesinin dikkate alınmadığı ve asgari ücretin tespitinde işçilerin beklentilerinin karşılanmadığı ifade edildi.

İŞÇİ 1893 LİRA İSTEDİ

Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay, 2018 yılı taleplerini “Bizim resmi talebimiz, net 1893 lira 90 kuruş. Bu rakamı bize versinler, biz hemen yarın buna imza atalım” diyerek anlatmıştı. Atalay önceki gün de, 1893 liranın 1 kuruş altına dahi imza atmayacaklarını deklare ederek, işçilerin taleplerinde değişiklik olmadığını vurguladı.

İşverenlerin temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konferasyonu (TİSK) ise, 100 liralık asgari ücret desteğinin kesildiğine dikkat çekmiş “Hedef enflasyon yüzde 7, ancak bizim maliyetimiz zaten yüzde 6 arttı” görüşünü dile getirmişti. İşverenler, asgari ücretin 6’şar aylık belirlenmesini istediklerini de açıklamıştı.

Tarafların çizgilerini belirtmesinin ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısı öncesinde, hareketli saatler yaşandı. Saat 14.00’de başlaması beklenen toplantıya, Bakan Sarıeroğlu gecikmeli katıldı. Bu arada kulislerde Sarıeroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü iddiaları konuşuldu. Aynı saatlerde, Türk-İş Başkanı Ergun Atalay’ın konfederasyon binasında, açıklama yapacağı duyuruldu. Türk-İş’in duyurusu, işçilerin komisyonun kararını beklemeden, masadan kalkacağı şeklinde yorumlandı. Ayrıca Başbakan Binali Yıldırım ile Türk-İş Başkanı Atalay’ın toplantı öncesi son bir telefon görüşmesi yaptığı ancak sonuç alınamadığı dile getirildi. Toplantı akşam saatlerine kadar uzarken, Çalışma Bakanlığı “Tüm tarafların uzlaşısıyla buradan kalkalım” önerisi getirdi. Bakanlık tarafların masadan kalkmaması için asgari ücret teklifini yüzde 14.2’ye kadar çıkardı. Bunun üzerine Türk-İş ayrılma kararından vazgeçti, karara muhalefet şerhi düşmekle yetindi. İşverenlerin de 100 TL’lik desteğin sürmesi talepleri kabul gördü.

Toplantı kararlarını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çoğunluk aradıkları için, toplantının uzun sürdüğünü söyledi .

Sarıeroğlu asgari ücretin brütünün 2 bin 29 lira olduğunu vurgularken, “Son 3 yıldır asgari ücrete yüzde 52 oranında kümülatif olarak artış yaptık” dedi. TİSK Heyeti Sözcüsü ve Genel Sekreter Akansel Koç da kararın hayırlı olmasını dilerken, açıklanan rakamın istihdama olumlu etkisi olacağını söyledi. Türk-İş Heyeti Başkanı Nazmi Irgat ise, açıklanan rakamın beklentilerin gerisinde olduğunu söyledi.

İŞTE 2018’DE ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret: .......... 2029.50 TL

SGK Primi (% 14): ..... 284.13 TL

İşsizlik Sig.Fonu (% 1): ..... 20.30 TL

Gelir Vergisi: ........... 106.55 TL

Asgari Geçim İndirimi: .....152.21 TL

Damga Vergisi: ........ 15.40 TL

Kesintiler Toplamı: ... 426.38 TL

Net Asgari Ücret: ... 1603.12 TL

İŞVERENE MALİYETİ:

Asgari Ücret: .......................... 2.209.50 TL

SGK Primi (% 15.5): ................. 314.57 TL

İşveren İşsizlik Sigortası Fonu (% 2): ... 40.59 TL

İşverene toplam maliyet: ....... 2.384.66 T