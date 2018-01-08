2017'nin 'satın alma' karnesi

Türkiye'de 2017'de 298 adet birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti; işlem hacmi yüzde 41 artarak 10.3 milyar dolar oldu.

Deloitte Türkiye, ağırlıklı enerji, üretim, teknoloji gibi alanlar olmak üzere Türkiye'de 2017 yılında 298 adet birleşme ve satın alma (M&A) işlemi gerçekleştiğini ve işlem hacminin 2016'ya göre yüzde 41 artarak 10.3 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şirket bu yıl da birleşme ve satın alma pazarındaki toparlanmanın hızlanacağını tahmin ediyor.

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi ve sonrasında ilan edilen OHAL'in de etkisiyle yabancı yatırımcıların ilgisi azalırken, satın alma birleşme işlemleri de son yılların en düşüğüne gerilemişti.

Deloitte'un 2017 yılı birleşme ve satın almalar raporuna göre 2017'de birleşme ve satın almalar pazarının görünümünü az sayıdaki büyük ölçekli yabancı yatırımcı işlemi ile giderek artan sayıdaki girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemleri belirledi.

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Rapora göre, yabancı yatırımcıların işlem hacmi, tarihsel dip seviyelerden birinin görüldüğü 2016'ya göre yüzde 45 artarak 5.5 milyar dolar olurken, işlem sayıları ise gerilemeye devam etti ve 2017 son 10 yıldaki en düşük ikinci yabancı işlem sayısının görüldüğü yıl oldu.

Türk yatırımcılar toplam işlem adedinin yüzde 77'sini gerçekleştirirken, işlem hacimleri de 2016'ya göre yüzde 37 arttı.

Girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemlerinin sayısı ise yüzde 65 oranında arttı.

İşlem hacminin GSYH'ye oranı son 10 yılda ve 2017'de sırasıyla yüzde 1.7 ve yüzde 1.2 olurken, bu oranlar dünya için sırasıyla yüzde 4.8 ve yüzde 4.9 olarak gerçekleşti.

TOPARLANMA HIZLANACAK

Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Hizmetleri Lideri Başak Vardar, birleşme ve satın alma aktivitesini etkileyen makroekonomik ve politik risklere rağmen, pazarda bir toparlanma olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İşlem hacminde hızlı bir yükseliş zaten beklemiyorduk. Yine de birkaç büyük ölçekli yabancı yatırımcı işlemi, işlem hacmini 10 milyar doların üzerine taşıdı" dedi.

Vardar, 2018'de birleşme ve satın alma pazarındaki toparlanmanın hızlanacağını tahmin ettiklerini ifade ederek, "Ayrıca özel sermaye fonlarının yeni fon toplama hazırlıkları ve girişim sermayesi şirketlerinin faaliyetleri göz önüne alınarak, finansal yatırımcı ortamının da hayli aktif olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

ENERJİ VE TEKNOLOJİ ÖNDE

Geçen sene en aktif yabancı yatırımcı grubu gerçekleşen 36 adet işlem ile Avrupalılar oldu. Asya Pasifik bölgesinden gelen yatırımcı sayısı daha az olurken, Körfez bölgesinden gelen yatırımlar da sınırlı seviyede kaldı.

Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği yılın en büyük işlemleri arasında Vitol–OMV Petrol Ofisi, BBVA–Garanti Bankası, IFM Investors–Mersin Limanı gibi işlemler yer aldı.

Özelleştirme işlemleri ise çok sınırlı kalırken, bu alanda toplam 14 işlemde 0.7 milyar dolarlık (700 milyon dolar) bir işlem hacmi gerçekleşti. Bu büyüklük 2016'da da aynı seviyedeydi.

Enerji, üretim, e-ticaret, sağlık ve finansal hizmetler sektörleri satın alma birleşme faaliyetlerinde öne çıkan sektörler olurken, son birkaç yıldır girişim sermayesi ve melek yatırımcı aktivitesinin yükselişi ile teknolojide 59 işlem internet ve mobil hizmetlerde ise 46 işlem gerçekleşti.

Deloitte'a göre 2018 yılında en aktif sektörlerin başında teknoloji ve enerji sektörleri ile geleneksel olarak her dönem yatırımcıların ilgisini çeken üretim ve altyapı sektörlerinin olması bekleniyor.

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