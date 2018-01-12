2017'de Çin'in ihracatı da ithalatı da arttı

Çin'in dolar bazında ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,9, ithalatı da yüzde 15,9 yükseldi.

Dünyanın en büyük ihracatçısı Çin'in dolar bazında ihracatı geçen yıl yüzde 7,9 artarak 2 trilyon 260 milyar dolara, ithalatı da yüzde 15,9 yükselerek 1 trilyon 840 milyar dolara ulaştı.

Çin Gümrük Genel İdaresi, geçen yıla ilişkin ihracat ve ithalat verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dolar cinsinden ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 trilyon 260 milyar dolara ulaştı. Ülkenin ithalatı da yüzde 15,9 artarak 1 trilyon 840 milyar dolar oldu.

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Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in ticaret fazlası da geçen yıl yaklaşık 443 milyar dolar oldu.

Çin geçen yıl ABD aleyhine verdiği ticaret fazlası yüzde 8 artarak 275 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dış ticaret fazlası Çin'in toplam dış ticaret fazlasının yüzde 62'sine denk geldi.

Çin'in Aralık ihracatı da yüzde 10,9 artarken, ithalatı da yüzde 4,5 yükseldi. Ayrıca Çin, geçen yıl ABD'nın dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı unvanını saklama kapasitenin artırılması ve özel alımların etkisiyle elinden aldı.

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