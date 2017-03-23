2016 yılında işsizlik yükseldi

Türkiye'de işsizlik oranı, 2016'da bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak yüzde 10,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yıla göre 273 bin kişi artarak 3 milyon 330 bin kişi olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre 273 bin kişi artarak 3 milyon 330 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık artış ile yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde 0,4 puanlık artışla yüzde 9,6 kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 13,7 oldu.

Aynı yılda; tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,6 puanlık artışla yüzde 13 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,1 puanlık artış ile yüzde 19,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,6 puanlık artış ile yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,3 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılında, geçen yıla göre 584 bin kişi artarak 27 milyon 205 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 46,3 oldu. Erkeklerde istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 65,1 kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 28 olarak gerçekleşti.

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Bu yıl, tarım sektöründe çalışan sayısı 178 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 763 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,5’i tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,3’ü inşaat, yüzde 53,7’si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,1 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2016 yılında bir önceki yıla göre 857 bin kişi artarak 30 milyon 535 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 52 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 72, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TRC3 OLDU

İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 28,3 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 4,5 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) oldu.

EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANI TR82 BÖLGESİ’NE AİT OLDU

En yüksek istihdam oranı yüzde 54 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) Bölgesi’nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 28 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi’nde oldu.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TR21 OLDU

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 57,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi’nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 39,1 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu.

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