2008 krizinden beri en büyük daralma | Ekonomi Haberleri

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle getirilen kısıtlamaların mayısta gevşetilmesiyle ekonomiler toparlanmaya başlarken, G20 ülkelerinde, bu yılın ikinci çeyreğinde ihracat ilk çeyreğe göre yüzde 17,7, ithalat ise yüzde 16,7 gerileyerek 2008-2009 finansal krizinden beri en büyük düşüşünü gösterdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) G20 ülkeleri için 2020’nin ikinci çeyreğine ilişkin uluslararası mal ticareti rakamlarını yayınladı.

Buna göre, Kovid-19’nin yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin etkisiyle G20 ülkelerinin ihracatı yılın ikinci çeyreğinde 2020’nin ilk çeyreğine göre yüzde 17,7 azalarak 2 trilyon 839 milyar dolara geriledi.

G20 ülkelerinde ithalat ise yüzde 16,7 düşerek 2 trilyon 887 milyar dolara indi. Böylece, G20'nin mevsim etkilerinden arındırılmış ve cari dolar kuruyla uluslararası mal ticareti 2008-2009 finansal krizden beri en büyük düşüşünü gösterdi.

Rapora göre, G20 ülkeleri içinde Çin ikinci çeyrekte ihracatını artıran tek ülke oldu. Ülkenin ihracatı birinci çeyrekte yüzde 9,3 düşüşünün ardından ikinci çeyrekte yüzde 9,1 attı. Çin’in ithalatı ise ikinci çeyrekte yüzde 4,9 düştü.

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Avustralya'nın ihracatı yüzde 4,4, ithalatı da yüzde 5,6 düşüş gösterirken, Japonya’nın ihracatı yüzde 15,2 ve ithalatı da yüzde 4,6 daraldı. Güney Kore'nin ihracatı yüzde 20,1 azalırken, ülkenin ithalatı yüzde 10,8 düşüş gösterdi.

G20 ülkeleri içinde Fransa’nın, Hindistan’ın, İtalya’nın ve İngiltere'nin ihracatlarında sırasıyla yüzde 29,3, yüzde 30,1, yüzde 26,5 ve yüzde 23,6 düşüş görüldü.

Söz konusu dönemde ekonomisi ihracata dayalı Almanya'nın uluslararası ticareti de Kovid-19’dan önemli derecede etkilendi. Almanya’nın ihracatı yüzde 22,5 ve ithalatı da yüzde 15,6 azalış gösterdi.

Enerji tedarikçisi Rusya ve Suudi Arabistan’ın ihracatları ise sırasıyla yüzde 24,6 ve yüzde 45,8 geriledi.

Kuzey Amerika’da Kanada ve ABD’nin ihracatları sırasıyla yüzde 27,7 ve 28,2 düşüş gösterirken, Meksika ve Brazilya’nın ihracatlarının sırasıyla yüzde 36,1 ve 7,2 düşüş göstermesi dikkati çekti.

OECD’ye göre, aynı dönemde Türkiye’nin ihracatında yüzde 25,8 ve ithalatında da yüzde 24,3 düşüş görüldü.

OECD raporunda, mayıs ve haziran aylarındaki verilerin, hemen hemen tüm G20 ekonomilerinde Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerinin gevşetilmesiyle nisandaki düşük seviyelerinden kısmi bir toparlanma olduğuna işaret ettiğine vurgu yapılarak, temmuzda ekonomilerde mevcut olan verilerin bu iyileşmenin devam ettiğine işaret ettiği belirtildi.

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