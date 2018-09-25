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20 milyon dolarlık yatırım yapacak

25.09.2018 - 11:17
20 milyon dolarlık yatırım yapacak

Olmuksan IP Genel Müdürü Hepvar, "20 milyon doların üzerinde olan yatırımları 2019 yılının ilk aylarında hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

Olmuksan IP Genel Müdürü Ergun Hepvar, 2019 yılında kapasite arttırımına gideceklerini belirtti. Hepvar, “Bu yıl Türkiye’deki 50’nci yılımızı kutluyoruz. Bugün 6 fabrika, 1.200’e varan çalışan ve 1 milyar TL seviyesinde ciroyla Türk ekonomisi ve istihdamına katkı sağlıyoruz. Fabrika olarak kapasitemizin yüzde 90’ını kullanarak kapasite limitlerimize dayandık. 2017 yılında önceki yıla göre satış hacminde yüzde 6 ve hasılatta yüzde 43 büyüme gösterdik. 2018 yılının ilk 6 ayında ise hasılatta yüzde 35’lik bir artış elde ettik. Yarım asırlık bu yolculuğu geride bırakırken, önümüzde gerçekleştirilmeyi bekleyen pek çok hedef ve proje bulunuyor. 20 milyon doların üzerinde olan yatırımları 2019 yılının ilk aylarında hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

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