‹ Önceki Haber Trump, Fed'e yönelik sert eleştirilerini sürdürdü Trump, Fed'e yönelik sert eleştirilerini sürdürdü Sonraki Haber › Petrol fiyatı 81 doların üzerinde Petrol fiyatı 81 doların üzerinde

2 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleşti

17.10.2018 - 09:12
2 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleşti

Hazine Finansman Programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirildi. Tahvilin getiri oranı yüzde 7,5, kupon oranı yüzde 7,25 olarak gerçekleşti. İhraca yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep geldi.

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gerçekleşen ihaleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Türkiye’nin sağlam iktisadi temellerinin, dış şoklara karşı dayanıklılığının, hayata geçirdiğimiz politika ve tedbirlerin etkilerinin yatırımcılar tarafından son derece olumlu karşılandığını net bir şekilde yansıtmıştır” ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak şöyle devam etti:

"Küresel finans sistemindeki dalgalanmaların bu denli yüksek olduğu bir dönemde ihraç tutarının 3 katından fazla gerçekleşen bu talep, piyasaların ve yatırımcıların ülkemizin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyduğu güvenin bir göstergesi olması açısından oldukça önemlidir. Atılan adımların ve Yeni Ekonomi Programımızın, küresel finans çevrelerince ne kadar güçlü karşılık bulduğunu ortaya koymuştur.

İhalenin sonucu, uzun zamandır uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde vurguladığımız Türkiye’nin iktisadi temellerinin sağlamlığının, dış şoklara karşı dayanıklılığının ve hayata geçirdiğimiz tedbirlerin başarısının yatırımcılar tarafından teyit edildiğini net bir şekilde yansıtmıştır.

Yeni Ekonomi Programımız kapsamında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaştıkça, stratejilerimizi ve politikalarımızı hayata geçirdikçe, Türkiye’ye küresel piyasalarda duyulan güven daha da artacak, makroekonomik göstergelerimiz çok daha iyi seviyelere ulaşacaktır.

Enflasyon ile mücadele başta olmak üzere, Yeni Ekonomi Programımızın temel alanları olan bütçe disiplini, ekonomik dengelenme, ihracata ve teknoloji üretimine dayalı büyüme için politikalarımızı adım adım hayata geçireceğiz."


‹ Önceki Haber Trump, Fed'e yönelik sert eleştirilerini sürdürdü Trump, Fed'e yönelik sert eleştirilerini sürdürdü Sonraki Haber › Petrol fiyatı 81 doların üzerinde Petrol fiyatı 81 doların üzerinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.764 Değişim: 0,30% Hacim : 4.052 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 98.582 17.10.2018 Yüksek 99.554
Açılış: 99.223
5,6939 Değişim: 0,14%
Düşük 5,6656 17.10.2018 Yüksek 5,7176
Açılış: 5,68575
6,5813 Değişim: -0,05%
Düşük 6,5510 17.10.2018 Yüksek 6,6105
Açılış: 6,58445
224,49 Değişim: 0,21%
Düşük 222,68 17.10.2018 Yüksek 224,99
Açılış: 224,01
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.