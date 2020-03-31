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19 bin işletme kısa çalışmaya başvurdu

31.03.2020 - 09:09
19 bin işletme kısa çalışmaya başvurdu | Ekonomi Haberleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 19 bin firmanın başvurduğunu açıkladı.

Bu işletmelerin 420 bin çalışanı olduğunu söyleyen Selçuk, “Sektörel dağılımlara baktığımız zaman imalat yüzde 52, ikinci olarak konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri, üçüncü olarak toptan ve perakende ticaret. Özellikle imalat ve konaklamayı toplarsak yaklaşık yüzde 63’ü o iki sektörden geliyor” dedi. NTV yayınına katılan Selçuk, faaliyetini durduran veya yavaşlatan tüm işletmelere kısa çalışma ödeneğine başvurma çağrısında bulundu. Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 ay süreyle çalışanların net maaşının yüzde 75’inin verilebildiğini belirten Selçuk, uygulanan üst sınırla birlikte bir sigortalının bin 752 lira ila 4 bin 381 lira arasında değişen tutarda kısa çalışma ödeneği alabileceğin belirtti.

1 NİSAN’DA BAŞLAYACAK

Kısa çalışma ödeneğinin 3 ay sürdüğünü kaydeden Selçuk, ödemelerin ise İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapıldığını vurguladı.Sosyal destek programları hakkında da bilgi veren Selçuk, “2 milyon 111 bin haneye biner lira destek sağladık. İlk ödemeleri de 1 Nisan’da yapılmaya başlanacak. Bunları, bütün hanelerimizin T.C. numaralarına PTT kanalıyla göndereceğiz” bilgisini verdi. Sosyal yardımda ilk etapta düzenli yardım alanların bir kısmını kapsam altına aldıklarını ifade eden Selçuk, diğer fazlarda ihtiyaç sahibi bütün hanelere ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.


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