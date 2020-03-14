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1.7 milyar TL’lik yatırım yolda

14.03.2020 - 11:54
1.7 milyar TL’lik yatırım yolda | Ekonomi Haberleri

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun gayrimenkul sektörüyle ilgili dikkat çeken bir tespitte bulundu.

2019 yılını değerlendirmek ve 2020 hedeflerini paylaşmak için basın toplantısı düzenleyen Aziz Torun, müteahhitlerin yeni dönemde iş yapış şeklinin değiştiğini dile getirdi. Geçmişte vatandaştan gelen yoğun talep nedeniyle ‘sat-yap’ modelinin uygulandığını belirten Torun, “Bu modelde müteahhit önce satıyor, sattığıyla da proje yapıyordu. Ama bugün satış üretimin önünde değil. Bugün piyasa şartları ‘stok sat-borç öde-sonra yatırım yap’ diyor. Biz de Torunlar GYO olarak stokları satıp buradan sağlanan gelirle yatırım yapacağız” diye konuştu.

5 MİYARLIK STOK

2020 yılında stok eritme konusuna odaklanacaklarını belirten Torun, buradan gelen gelirle mevcut projelerini tamamlayacaklarını dile getirdi. Şirketlerinin 5 milyar lira değerinde stok gayrimenkulü olduğunu ifade eden Torun, 3 yılda 1.7 milyar lira yatırım yapacaklarını kaydetti. Torun yeni yatırımları hakkında şunları söyledi: “180 odalı Mall of İstanbul Hilton otelimiz haziran ayında açılacak. 5. Levet projemizde 3 bin 200 konut tamamlandı. Bu yılın son çeyreğinde 700 konutluk 2. etabın inşaatına ve satışına başlayacağız. Beykoz Paşabahçe’de otel ve yalı dairesi inşaatı başladı. Bunun yanında Galatport’ta Kemankeş otel projemiz ve Antalya’da bir otel projemiz var. Bunları 2023 sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz.” Torunlar GYO’nun 2019 sonuçları hakkında bilgi veren Torun, “2019’da kira gelirleri ve konut satışlarının katkılarıyla yılı 991 milyon lira hasılatla kapadık. Ancak 778 milyon lira finansal giderden dolayı gayrimenkul değer artışı hariç yılı 88 milyon lira zararla kapadık” dedi.

LÜKS HATAYDI

Aziz Torun, “Projelerinizde bu kadar stok olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Çuvaldızı kendimize batırdığımızda İstanbul Mecidiyeköy’deki Torun Center projesini söyleyebiliriz. Orta gelire değil lükse üretim yapmak hataydı. Ekonominin, büyümenin durması, yabancı şirketlerin Türkiye için bekleme durumuna geçmesi de bu projede stok olmasında etkili oldu. O dönemde kredi boldu, bankalar da bizi yaktı” dedi. Projede 400 birimin üzerinde stok olduğunu belirten Torun, şunları söyledi: “Şimdi bunları değerlendirmek için yeni bir model uygulayacağız. Uluslararası bir rezidans markası ile anlaştık. Projeye yabancı ilgisi de var. Vatandaşlık için ev alana kullanmadığın zaman biz işletelim ve dönemsel kiralama yapalım diyeceğiz.”


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