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16 milyar dolarlık satın alma iptal

10.09.2020 - 12:50
16 milyar dolarlık satın alma iptal | Ekonomi Haberleri

Louis Vuitton LVMH Tiffany'i satın almayı planlarıyla ilgili açıklama yaptı. 16,2 milyar dolara satın alma planını iptal ettiğini duyuran Fransız şirket, Kasım 2019’da imzalanan anlaşmanın en geç 20 Kasım 2020’de tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Öte yandan Tiffany tarihi 31 Aralık’a uzatmayı talep ettiğini duyurdu. CNN International'ın haberine göre ransa Dışişleri Bakanlığı ise, ABD’nin Fransız lüks ürünlerine vergi uygulama tehdidi nedeniyle şirketin anlaşmayı 6 Ocak 2021’den sonrasında herhangi bir tarihe ertelemesini talep etti.

Dünyanın en büyük lüks grubu Paris'te bulunuyor ve Avrupa'nın en zengin adamı Fransız milyarder Bernard Arnault tarafından kontrol ediliyor. CFO Jean Jacques Guiony, LVMH'nin Fransız hükümetinin isteklerini yerine getirmekten başka seçeneği olmadığını söyledi. Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte "Bu bir hükümet emri" dedi.

LVMH’den yapılan açıklamada da, Tiffany’nin alım sürecinin bu koşullarda tamamlanamayacağı kaydedildi.

Taraflara yakın kaynaklara göre, yatırımcılar Fransız şirketin değerin çok üzerinde bir rakama imza attığından kaygı duyuyor. LVMH CEO’su Bernard Arnault da Tiffany için önerdikleri rakamı düşürmeye çalışıyor.


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