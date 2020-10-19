1.6 milyar dolarlık imza | Ekonomi Haberleri

Rusya’da yıllardır dev projelere imza atan Limak hedef büyüttü. Bölgede şimdiye kadar 1.6 milyar dolarlık proje gerçekleştirdiklerini belirten Limak Holding Kurucu Başkanı Nihat Özdemir, “Devam eden toplam 900 milyon dolarlık büyüklükte 3 projemiz var. Bunları hızla tamamlayıp portföyümüze yeni projeler eklemek istiyoruz. Hedefimiz kısa sürede 2 milyar dolar barajını aşmak” diye konuştu.

Hürriyet gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent'in haberine göre; Uzun yıllardır dünyanın en büyük coğrafyalarından biri olan Rusya’nın çeşitli bölgelerinde büyük projelere imza atan Limak, bölgede yeni yatırımlarla yoluna devam ediyor. Moskova’dan Sibirya’ya uzanan bu topraklarda son olarak 3 büyük çaplı proje daha alan Limak’ın devam eden projelerinin büyüklüğü ise 900 milyon dolar. Omsk’ta buz hokeyi salonu; Ufa’da tünel, köprü ve otoyol; Moskova’da ise konut projesi inşaatına devam eden Limak, bu yeni projelerle son beş yılda Rusya’da 1.6 milyar dolarlık büyüklüğü yakalamış durumda.

HEDEF 2 MİLYAR $

Rusya pazarına iddialı girdiklerini ve hızlı büyümeye çalıştıklarını belirten Limak Holding Kurucu Başkanı Nihat Özdemir, “Hedefimiz kısa sürede bu topraklarda 2 milyar dolar barajını aşmak. Burada aldığımız işleri hızla tamamlamak istiyoruz. Yeni projelere bakıyoruz. Pandemi döneminde Rusya’da ardı ardına müjdeleri aldık. Devletimizin Rusya’yla hem ticari hem siyasi anlamda çok önemli ilişkileri var. Rusya devlet başkanıyla bizim devlet başkanımızın çok sık görüşmeler yaparak sorunları rahat bir şekilde çözdüklerini görüyorum. Bu bizler için çok büyük bir pozitif etki yaratıyor” diye konuştu.

PAZARA ZAMANINDA GİRDİK

Sibirya seyahatinde bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Özdemir, Türk müteahhitlerinin Rusya’da çok etkili olduğunu söyledi. Bölgede üstlendikleri projelerle Türk istihdamına da büyük katkı sağladıklarını aktaran Özdemir, “Burada çok başarılı işadamlarımız var. Biz de bunlardan biri olmak istiyoruz. Biz 2015’te bu pazara girdik, pay almaya çalışıyoruz. Bence zamanında girdik. Rusya’da bir Türk işadamı markası var. Bu iyi imajı korumamız lazım. Rusya’da 4 havalimanı bitirdik. 5’inciyi yapıyoruz. Bu sayının 10’a çıkacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

İLK SIRADA TÜRKİYE

Rusya’nın devasa bir ülke olduğunu ve sürekli olarak yeni yatırımların devam ettiğini aktaran Özdemir, “Şu anda 15 ülkede projeler gerçekleştiriyoruz. Afrika’da 3 farklı noktadayız. Mozambik, Fil Dişi Sahili, Senegal. Pandemi döneminde Rusya’da 3 anlaşma imzaladık. Kuveyt’te de bir sözleşme imzaladık. Ama Türkiye’de Çanakkale Köprüsü, Yusufeli Barajı’nı düşündüğümüzde hala Türkiye’deki işlerimizin büyüklüğü yurtdışının önünde” diye konuştu.

BANKALARDAN TALEBİMİZ OLMADI

KENDİLERİ için en önemli şeyin bankacılık sektörünün ayakta durması olduğunun altını çizen Nihat Özdemir, “En sağlam yapıya sahip kurumların başında bankacılık sektörü geliyor. Hem devlet bankalarımız hem özel bankalarımız Türk özel sektörüne destek verdiler ve devam edeceklerini de söylüyorlar. Bu bizim için bir şans. Bizim şu ana kadar herhangi bir ödeme planını değiştirmek üzere bankalardan bir talebimiz olmadı” dedi.

DEV PROJEYİ TAMAMLAYACAKLAR

UFA’da alınan projenin 30 yıllık bir geçmişi var. Daha önce inşaat sürekli durmuş ve ilerleme kaydedilememiş. Daha sonra proje 2020 ile birlikte Limak’a teslim edilmiş. Projeye şubat ayında başlandı, teslim tarihi Eylül 2023. Proje hakkında konuşan Limak Holding Başkanvekili Serdar Bacaksız, “1.2 kilometrelik tünel, 470 metrelik çelik köprü, 2.2 kilometre viyadük, 12 kilometre otoyol olmak üzere toplamda 15.8 kilometrelik bu zorlu projenin bedeli 550 milyon dolar. Projemiz yap-işlet-devret modeli. Ülkenin ana taşımacılık güzergahındaki yoldan 35 bin araç geçmesi planlanıyor. Burada yarım kalan tünel eski teknolojiyle tasarlanmış bu yüzden yeni sisteme adaptasyonu yapılacak. Bu iş için Türkiye’den gelecek tünel ekibi bekleniyor. Ardından tünelin hızla inşasına başlanacak. Köprü ve otoyol için çalışmalar da başlamış durumda. Proje için kesilen ağaçlar adına idareye 2 milyon dolar ödenmiş, bu para ağaç dikimine ayrılıyor. Çevre adına da nehre yılda büyüklüğü en az 10 santimlik 190 bin balık Limak tarafından salınacak” ifadelerini kullandı.

11 BLOKLU PROJE

Limak, Rusya’nın Türkler tarafından inşa edilen ve yükselen kulelere ev sahipliği yapan Moscow City bölgesinin yanı başındaki arazide Headliner isimli büyük bir konut projesinin inşasını üstlendi. 150 milyon dolarlık projede 11 blok yer alıyor, en yükseği 53 katlı olacak.

12 BİN KİŞİLİK BUZ HOKEYİ SALONU

Omsk’ta inşası süren proje 12 bin kişilik buz hokeyi salonu. İşveren, şehrin takımı olan Avangard’ın (Takımın amblemi şahin) sahibi olan Gazprom. Limak-Marashstroy Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Atalay Gülseren, “Proje büyüklüğü 200 milyon dolar. İnşaatta 520 kişi çalışıyor, zirve noktada 1.080 kişiye ulaşılacak. Proje için 14 metre boyunda 4.200 kazık çakılıyor. Bu yolla hatalı imalat yapılan ilk inşaattaki yanlışların önüne geçilecek” diyor. Tesisin, Aralık 2022 sonu düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na yetişmesi planlanıyor.

Etiketler