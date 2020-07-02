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1.400 kişiye istihdam sağlayacak

02.07.2020 - 08:54
1.400 kişiye istihdam sağlayacak | Ekonomi Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ekim ayında 40 ilde mini Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri açılacağını söyledi. Dönmez, 10-50 megavat aralığında olacak mini YEKA’larda yerli teknolojinin kullanılacağını kaydetti.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Dönmez, Kalyon Holding yatırımıyla yapılan ve fabrika montajı bitme aşamasına gelen, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Türkiye’nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikasında incelemelerde bulundu. Karapınar ile birlikte 1.4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve bir ay içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılacak fabrika yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Toplam 100 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrikada üretim başladığında 1.400 kişiye istihdam sağlanacak.

AR-GE MERKEZİ

Dönmez, tesiste teknik incelemede bulunarak “Büyük bir teknoloji merkezini inceleme fırsatı bulduk” dedi. Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’daki tek entegre güneş paneli fabrikasında olduklarını belirten Dönmez, “Bu tesis, 4 farklı üretimi bir araya getiren tek entegre tesis” dedi. Dönmez, tesiste Ar-Ge merkezinin kurulacağını, yaklaşık 100 mühendis ve araştırmacının görev alacağını belirterek, “Daha çok yerli, daha çok yenilebilir enerji mottosuyla yola çıktık. Kendi kaynaklarımızı kendi yerli teknolojimizle elektriğe dönüştürmek istiyoruz. Bu tesiste üretilecek paneller önce Karapınar’da yapılacak güneş enerji santralinde kullanılacak. Ardından da yurtdışına ihraç fırsatları kullanılarak, yerli teknolojiyi yurtdışına göndereceğiz. Dünyanın farklı yerlerinde ‘Made In Türkiye’ yazılı güneş panellerini göreceğiz. Türkiye’nin güneşi daha çok parlayacak” diye konuştu.

YÜZDE 70’İN ÜZERİNDE YERLİLİK

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da, fabrikanın Türkiye’nin yerli ve milli enerji politikası açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “3 yıl önce Karapınar Güneş Enerji Santralı için düğmeye bastık. Yüzde 70’in üstünde yerlilik oranıyla kurulacak 1000 MW’lık Karapınar Güneş Enerji Santralı’nın panelleri ise bu fabrikada üretilecek. Şu an bu ve Karapınar faaliyete geçtiğinde, Türkiye’nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı da yüzde 20 artacak” dedi. Kalyoncu, montajı bitme aşamasına gelen güneş paneli üretim tesisinin yaklaşık 400 milyon dolar yatırımla hayata geçirildiğini dile getirerek, “Karapınar Güneş Enerji Santralı için yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Ayrıca şu an bulunduğumuz tesiste Ar-Ge merkezi kuracağız ve yaklaşık 100 mühendis görev alarak milli teknoloji üretiminde önemli rol oynayacak. Tesisin tamamında ise 1.400 kişiye istihdam sağlanmış olacak” dedi.


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