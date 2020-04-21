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135 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor

21.04.2020 - 17:02
135 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor | Ekonomi Haberleri

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından oluşturulan 16 üyeli Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ'ın yıllık raporunda, 55 ülke ve bölgede 135 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin Roma merkezli kuruluşları FAO ile WFP tarafından oluşturulan 16 üyeli Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ, yıllık raporunu açıkladı.

"2020 Küresel Gıda Krizi" başlığıyla yayımlanan rapora göre, dünya genelinde incelenen 55 ülke ve bölgede, 2019 sonu itibarıyla 135 milyon kişi akut gıda güvensizliği yaşıyor.

Afrika 73 milyonla bu alanda ilk sırada yer alırken, onu 43 milyonla Orta Doğu ve Asya bölgesi, 18,5 milyonla Latin Amerika ve Karayipler bölgesi, yarım milyonla da Avrupa izledi.

Buna göre, 22 ülkedeki 77 milyon kişi çatışma ve emniyetsiz koşullar, 25 ülkedeki 34 milyon kişi aşırı hava olayları ve 8 ülkedeki 24 milyon kişi de ekonomik şoklardan ötürü akut gıda kriziyle karşı karşıya kaldı.

Gıda krizi yaşanan 55 ülke ve bölgede, 5 yaş altında 17 milyon çocuk yetersiz besleniyor, 75 milyon çocuğun boyu da normalin altında bulunuyor.

GIDA KRİZİ İÇİNDEKİ EN KÖTÜ 10 ÜLKE

Raporda, gıda krizi içindeki en kötü 10 ülke şöyle sıralandı: "15,9 milyon kişinin gıda krizi içinde olduğu Yemen, 15,6 milyon kişiyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 11,3 milyonla Afganistan, 9,3 milyonla Venezuela, 8 milyonla Etiyopya, 7 milyonla Güney Sudan, 6,6 milyonla Suriye, 5,9 milyonla Sudan, 5 milyonla Nijerya (Kuzey bölgesi), 3,7 milyonla Haiti."

Raporda, çatışma, makroekonomik kriz, ani iklim değişimleri ve çöl çekirgeleri gibi etkenlerin tarıma verdiği zarar nedeniyle Yemen'in gıda krizini en kötü geçiren ülke olarak kalmaya devam edeceği ortaya kondu.

KOVİD-19'UN GIDA GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ

Raporda, gıda güvenliğine etkilerini hissettirmeye başladığı belirtilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, sağlık sistemlerine aşırı yük getirmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

Raporda, "(Salgın) özellikle tarım ve tarım dışı sektörlerde çalışan en kırılgan grupların geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini harap edebilir. Küresel durgunluk, gıda tedarik zincirinin büyük ölçüde bozulmasına yol açacaktır." ifadeleri kullanıldı.

FAO Genel Direktörü Çü Dongyü de konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dünya genelinde milyonlarca kişi çatışma ve felaketler nedeniyle akut açlık çekiyor. Kovid-19 ve çöl çekirgeleri milyonları daha fazla zorlamakla tehdit ediyor. Biz bunu kabul edemeyiz. İnovasyon ve yeni araçları kullanarak bu sorunlarla mücadele etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

FAO'dan yapılan açıklamada da FAO Genel Direktörü Çü ile WFP Genel Direktörü David Beasley'nin BM Güvenlik Konseyine raporu bugün sunacağı belirtildi.


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