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125 yıldır ilk kez ikramiye ödeyemedi

13.03.2018 - 14:45

General Electric 2017`de kötü bir seneyi geride bıraktı. 125 yıllık şirket tarihinde ilk kez üst düzey yöneticilere ikramiye verilmedi.

Wall Street Journal'ın haberine göre firmanın işleri iyi gitmiyor. Öyle ki 125 yıllık General Electric tarihinde ilk kez üst düzey yöneticilere ikramiye ödemesi yapılmadı. GE CEO'su John Flannery 2017 yılında 2 milyon dolar kazandı. Şirket hissilerinden olan gelirleri ve emeklilik fonundaki değişiklikle Flannery'nin kazancı 9 milyon doları buldu.

Şirkette ekstra ikramiye alan tek kişi GE Havacılık'ın patronu David Joyce oldu. Joyce 2017 yılında havacılık sektöründeki başarısıyla 1.4 milyon dolar ek ödeme almaya hak kazandı.

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66 YILDIR TÜRKİYE'DE

General Electric, sağlık, enerji üretimi, havacılık, aydınlatma ve ulaşım sektörlerinde kamu ve özel sektörlere iş yaparak 66 yıldır Türkiye’de. General Electric, 1948'de Koç Grubu ile aydınlatma ürünleri üretimi konusunda kurduğu ortak girişim ile Türkiye'de üretime yatırım yapan ilk yabancı şirket.

General Electric, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin birçok büyüme alanında uzun vadeli ortaklıklar kurdu. Bugün, General Electric'in Türkiye'de 800'den fazla çalışanı ile dört ofis ve tesisi bulunuyor.
 


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