11.8 milyon kişilik rekor

Türkiye’ye ilk 5 ayda gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.8 artarak 11.8 milyona ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, 11.8 milyon yabancı turist sayısıyla ilk 5 aylık veriler dikkate alındığında tüm zamanların rekorunun kırılmış olduğunu söyledi.

Türkiye turizmi kötü günleri geride bırakıyor. 2016’da hem turist sayıları hem de gelirlerde dip yapan turizm sektöründe 2018’in ilk 5 ayında tüm zamanların rekoru kırıldı. Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre; Turizmde en iyi yıl olarak değerlendirilen 2014’ün ilk 5 ayı da geride kalmış oldu.

2017’DE GERİ DÖNÜŞ YILI OLDU

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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turizm istatistiklerini geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önderliğinde kurulan Turizm İstişare Kurulu’nun (TİK) organizasyonunda açıkladı. 2015-2016 yılında çeşitli nedenlerle Türkiye’nin turizmde dibe vurduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, geçen yıl ise 32 milyon turist geldiğini, turizm gelirinin ise 26.5 milyar dolar seviyelerine çıktığını hatırlattı. Ocak-mayıs dönemini kapsayan ilk 5 ayda tüm yılların rekorunun kırıldığını belirten Kurtulmuş, “Geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 30.8 artarak 11.8 milyona ulaştı. Bunu yeterli görmüyoruz. Kişi başına düşen turizm gelirlerini arttırmak nitelikli adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

HEDEFLER REVİZE EDİLECEK

2017’de turizmde muhteşem bir geri dönüş olduğuna dikkat çeken Numan Kurtulmuş, “Bu geri dönüşten ilham alarak 2018 yılının hedefini 40 milyon kişi olarak koymuştuk. 2018’de inşallah 40 milyonu da aşacağız. Seçimlerden sonra 2023 hedeflerini de revize etme imkanımız olacak. 2023 yılı için 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri koymuştuk. Bu hedefleri seçimlerden revize edeceğiz” diye konuştu.