‹ Önceki Haber Nihat Zeybekci: Döviz satarak kura müdahaleye karşıyım Nihat Zeybekci: Döviz satarak kura müdahaleye karşıyım Sonraki Haber › Bankalar KOBİ'lere kredi musluğunu açtı Bankalar KOBİ'lere kredi musluğunu açtı

11.8 milyon kişilik rekor

22.06.2018 - 11:09
11.8 milyon kişilik rekor

Türkiye’ye ilk 5 ayda gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.8 artarak 11.8 milyona ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, 11.8 milyon yabancı turist sayısıyla ilk 5 aylık veriler dikkate alındığında tüm zamanların rekorunun kırılmış olduğunu söyledi.

Türkiye turizmi kötü günleri geride bırakıyor. 2016’da hem turist sayıları hem de gelirlerde dip yapan turizm sektöründe 2018’in ilk 5 ayında tüm zamanların rekoru kırıldı. Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre; Turizmde en iyi yıl olarak değerlendirilen 2014’ün ilk 5 ayı da geride kalmış oldu.

2017’DE GERİ DÖNÜŞ YILI OLDU

##$HABER_1447010$##

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turizm istatistiklerini geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önderliğinde kurulan Turizm İstişare Kurulu’nun (TİK) organizasyonunda açıkladı. 2015-2016 yılında çeşitli nedenlerle Türkiye’nin turizmde dibe vurduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, geçen yıl ise 32 milyon turist geldiğini, turizm gelirinin ise 26.5 milyar dolar seviyelerine çıktığını hatırlattı. Ocak-mayıs dönemini kapsayan ilk 5 ayda tüm yılların rekorunun kırıldığını belirten Kurtulmuş, “Geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 30.8 artarak 11.8 milyona ulaştı. Bunu yeterli görmüyoruz. Kişi başına düşen turizm gelirlerini arttırmak nitelikli adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

HEDEFLER REVİZE EDİLECEK

2017’de turizmde muhteşem bir geri dönüş olduğuna dikkat çeken Numan Kurtulmuş, “Bu geri dönüşten ilham alarak 2018 yılının hedefini 40 milyon kişi olarak koymuştuk. 2018’de inşallah 40 milyonu da aşacağız. Seçimlerden sonra 2023 hedeflerini de revize etme imkanımız olacak. 2023 yılı için 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri koymuştuk. Bu hedefleri seçimlerden revize edeceğiz” diye konuştu.  

 


‹ Önceki Haber Nihat Zeybekci: Döviz satarak kura müdahaleye karşıyım Nihat Zeybekci: Döviz satarak kura müdahaleye karşıyım Sonraki Haber › Bankalar KOBİ'lere kredi musluğunu açtı Bankalar KOBİ'lere kredi musluğunu açtı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.852 Değişim: 0,84% Hacim : 4.906 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.451 22.06.2018 Yüksek 96.187
Açılış: 95.517
4,6815 Değişim: -0,82%
Düşük 4,6603 22.06.2018 Yüksek 4,7464
Açılış: 4,7201
5,4603 Değişim: -0,42%
Düşük 5,4277 22.06.2018 Yüksek 5,5241
Açılış: 5,48355
191,21 Değişim: -0,62%
Düşük 190,15 22.06.2018 Yüksek 193,66
Açılış: 192,41
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.