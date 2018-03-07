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"100 milyar TL'lik teşvik 27 Mart'ta verilecek"

07.03.2018 - 13:58

Ekonomi Bakanı Zeybekci, 100 milyar liralık yatırım bazlı teşvik belgesi için 27 Mart'ı işaret etti. Zeybekci teşvik belgesinin 21 ya da 22 yatırımcıya verileceğini duyurdu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kredi faizlerine ilişkin, "Bunun zaman içinde oturacağını, olması gereken yere, yani yatırımcıların yatırım yapılabilir kabul ettiği, ihracatçının 'Ben bununla sipariş alabilirim, hammadde alabilirim, üretim yapabilirim' diyebileceği seviyelere doğru hızla yaklaşacağını göreceğiz." dedi. Zeybekci, proje bazlı yatırım teşvik belgesi için de 27 Mart tarihini işaret etti.

Bakan Zeybekci, Alternatif Bank’ın galasında yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye ile Katar arasındaki dostluktan üretilen iş birliğini ve bunun iş dünyasındaki başarılarını daha da ileri taşıyacaklarını söyledi.

"ÜRETİMLE İLGİLİ GENİŞLEYEBİLECEĞİMİZ ALAN KALMADI"

Türkiye'nin 2017'yi yüzde 7'nin üzerinde büyüme ve yüzde 10,2'lik ihracat artışıyla kapattığını belirten Zeybekci, geçen yıldaki yatırım performansının da 2018 ile ilgili beklentilerin pozitif olmasını sağladığını söyledi.

Zeybekci, "2017’de 2016'ya göre özel sektöre verdiğimiz yatırım teşvik belgelerinin parasal tutarı yüzde 81 arttı. 2018'de yine aynı hızla büyüyeceğiz dedik. İhracatımız bu anlamda önemli bir gösterge olarak, ocak ve şubat aylarında arka arkaya yüzde 17 ve yüzde 14 artmaya devam etti. İhracatımız ve üretimimizin bu kadar hızlı artması kapasite kullanım oranlarımızı da yüzde 80'lere getirdi. Bu şu demek; artık Türkiye’de üretimle ilgili genişleyebileceğimiz alan kalmadı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yoğun bir şekilde imalat sanayisinde yatırım seferberliğini göreceğiz. Hükümet olarak şu anda aldığımız kararlar ve destek mekanizmaları bunu teşvik edici yöndedir. Çok yakın bir zamanda Sayın Başbakanımızın yatırım, kapasite artırımı, imalat sanayisiyle ilgili destek ve teşviklere yönelik çok önemli ve kapsamlı açıklamaları olacak." şeklinde konuştu.

"FAİZLER UYGUN SEVİYELERE HIZLA GELECEK"

Finans sektörüne, kaynakları üretime ve büyüme aktarmaları çağrısında bulunan Zeybekci, "Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en büyük ihtiyacı üretmektir, taş üstüne taş koymaktır. Her yıl 1,2 milyon vatandaşımıza iş bulmamız ve yüzde 6'nın üzerinde büyümemiz gerekiyor." dedi.

Kredi faizlerinin son dönemde gündemdeki tartışmalardan biri olduğuna değinen Zeybekci, "Bunun zaman içinde oturacağını, olması gereken yere, yani yatırımcıların yatırım yapılabilir kabul ettiği, ihracatçının 'Ben bununla sipariş alabilirim, hammadde alabilirim, üretim yapabilirim' diyebileceği seviyelere doğru hızla yaklaşacağını göreceğiz." diye konuştu.

TEŞVİKLERİ 27 MART'TA VERECEĞİZ

"Faiz oranlarıyla ilgili, yani üretim sektörlerinde imalat sanayisindeki yatırımların faizle ilgili yüklerini hafifletmekle ilgili önemli adımlarımızı attık ve atmaya devam edeceğiz. Dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemine sahibiz. İnşallah bir aksilik olmazsa mart ayının sonunda, muhtemelen 27 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 100 milyar liranın üzerinde yatırım teşvik belgelerini 21-22 yatırımcıya vereceğiz. Belirlediğimiz 7-8 sektörde, Türkiye artık kendi global devlerini yaratacak. En çok cari açık verdiğimiz alanlarda proje bazlı yatırım teşvik sistemiyle destek sağlıyoruz."


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