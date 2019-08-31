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100 milyar dolar için ilk adım atıldı

31.08.2019 - 11:08
100 milyar dolar için ilk adım atıldı | Ekonomi Haberleri

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, 6-11 Eylül tarihlerinde Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ı Washington’da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ile ‘100 milyar dolar’ ticaret hedefi projesinin startı Washington’da verildi.

Hurrriyet.com.tr'den Rıza Canikligil'in haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen aralık ayında Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması çağrısında bulunmalarından sonra, TAİK Başkanı Yalçındağ, Başkan Trump’a yazdığı mektupta Türk ve Amerikan iş dünyasının bu projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir yol haritası oluşturulması için dünyanın önemli danışmanlık şirketlerinden Boston Consulting Group (BCG) ile çalışma başlattıklarını belirtmişti.

Mektubun ardından ABD Ticaret Bakanı Ross, Yalçındağ’ı arayarak BSG raporu hakkında bilgi aldıktan sonra kendi hazırlattıkları raporla karşılaştıracaklarını söyledi. Ross, Yalçındağ ve Türk Amerikan Konseyi (ATC) Başkanı General James Jones’u 29 Ağustos’ta Washington’a makamına davet etti.

Hürriyet’in resmi kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Washington’daki görüşmede Ross genel olarak olumlu ve yapıcı bir tavırdaki toplantıda kısa sürede çözülmesi zor olan konular yerine daha çabuk uygulanabilir ve iş perspektifini önceliklendirilen konulara eğinilmesini istedi.

ÇİN TARİFELERİ

Çin’e uygulanacak gümrük tarifelerinin Türkiye’nin özellikle tekstil, otomotiv ve beyaz eşya gibi sektörlerdeki ihracatını artıracağını düşündüğünü söyleyen Ross, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bu algının güçlendirilmesi konularına vurgu yaptı. Kendileri için özellikle şeker başta olmak üzere tarım sektörü, ilaç ile data güvenliği ve bulut bilişim başta olmak üzere bilgi teknolojileri (IT) konularında Türkiye’den iyileştirme isteklerini dile getirdi. Türk tarafının raporundaki bulgulara katıldıklarını ve kendilerinin de detaylı çalışmayı yürüttüklerini kaydeden Ross, Türkiye tarafından da daha çabuk uygulanabilir iş konularına ilişkin bilgiler aldı.

Ross, ‘100 milyar dolar ticaret hacmi projesi’ ile ilgili Türk iş dünyasıyla yapılan bu ilk toplantıda mutabık kalınan konular üzerinde, Başkan Trump’a bir rapor sunup değerlendirmesini yaptıktan sonra 6 Eylül Cuma günü Türkiye ziyaretine başlayacak. Türkiye seyahatinin ilk üç gününü İstanbul’da geçirecek olan ABD’li bakan, başta TAİK olmak üzere, TÜSİAD, TOBB, TİM ve ABFD gibi Türk iş dünyasının temsilcileriyle buluşacak.

Pazar gününü, İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezmeye ayıran Ross, 9 Eylül Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara’da kabul edilecek. Ross, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile de bir araya gelecek.

PROJENİN GALASI NEW YORK’TA

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu haftası toplantıları için New York’a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Eylül’de TAİK’in organize ettiği ‘10. Türkiye Yatırım Konferansı‘nda bu projenin lansmanının yapacak. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’unda katılacağı TAİK ve Citibank’ın ortak düzenleyeceği yatırımcı konferansına, Türkiye’de bulunan yaklaşık bin 400 Amerikan şirketinin üst düzey temsilcileri de katılacak. New York’un 42’nci Cadde’deki ünlü mekanı Cipriani’deki galaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekçan ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılması bekleniyor.


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