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10 milyar dolarlık Tweet

28.09.2017 - 13:43

Milyarder işadamı Elon Musk bu sefer Twitter`dan yaptığı paylaşım ile gündemde.

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Musk, mikro blog sitesi Twitter'da yaptığı bir paylaşım ile bir anda en çok konuşulan kişilerden biri oldu.

Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk ile Mercedes Twitter'da eğlenceli bir şekilde atıştı. Geçtiğimiz günlerde Mercedes’in elektrikli otomobil kulvarında Tesla’nın önüne geçebilmek için 1 milyar dolarlık bir yatırım yapmaya hazırlandığı iddiaları ABD basınında yer almıştı.

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Bu haberlerden birini Twitter hesabında paylaşan Musk "Bu Mercedes gibi bir dev için büyük bir yatırım değil keşke daha fazlasını yapsalar" notunu düştü. Musk'ın bu çıkışına Mercedes'ten cevap gecikmedi.

Mercedes'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Musk'a cevaben "kesinlikle haklısın Musk, bir sıfır eksik olmuş. Yeni nesil 'EV' modellerine 10 milyar dolar yatırım yapıyoruz"

Atışma sonucunda "Mercedes'in 10 milyar dolarlık yatırımının sebebi Elon Musk mı?" sorusu akıllara geldi.


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