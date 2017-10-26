Borsa İstanbul bünyesinde 23 Eylül tarihi itibari ile finansal okuryazarlık kapsamında piyasalara ilgi duyan yatırımcı adaylarına özel Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Eğitim Seminerleri başlatılmıştır.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Eğitimleri
- Yüksek maaş almak isteyenler oraya gitsin
- Bu otellerin fiyatları dudak uçuklatıyor!
- Dolar Merkez Bankası kararına ne tepki verdi?
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
- KREDİ
- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?