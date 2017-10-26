Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Eğitimleri

Borsa İstanbul bünyesinde 23 Eylül tarihi itibari ile finansal okuryazarlık kapsamında piyasalara ilgi duyan yatırımcı adaylarına özel Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Eğitim Seminerleri başlatılmıştır.

Ülkemiz sermaye piyasalarının öncü kurumlarından biri olarak yatırım kuruluşlarımız işbirliği ile finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik başlattığımız projede VİOP konusunda bir dizi eğitim semineri düzenlenmektedir.

Eğitim seminerlerinde bu piyasalara ilgi duyan yatırımcıların ihtiyaç duyacakları temel bilgilere kolay ve maliyetsiz bir şekilde ulaşması amaçlanmaktadır. Yatırım kuruluşlarımızın tecrübeli yöneticileri ve eğitmenleri eşliğinde Borsamız konferans salonunda düzenlenen ücretsiz seminerlerde piyasalar hakkında merak edilen sorular cevaplanmakta, finansal risklerin daha iyi yönetebilmesi konusunda bilgi verilmektedir.

Bu kapsamda Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. GCM Menkul Kıymetler A.Ş. ve INVEST- AZ Menkul Değerler A.Ş. İNTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. MEKSA Yatırım Menkul Değerle A.Ş ile beşinci seminer düzenlenmiş olup, önümüzdeki dönemdeki eğitim seminerleri takvimi aşağıda yer almaktadır.

Eğitim seminerlerine katılmak isteyen yatırımcılarımızın ilgili yatırım kuruluşları ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

28 Ekim 2017 AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

04 Kasım 2017 YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

11 Kasım 2017 ALNUS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.

18 Kasım 2017 TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.

25 Kasım 2017 DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.