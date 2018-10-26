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“Döviz Kuru Riskinizi Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında Yönetin” Eğitim Semineri Düzenlendi

26.10.2018 - 17:16
“Döviz Kuru Riskinizi Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında Yönetin” Eğitim Semineri Düzenlendi | Borsa İstanbul Haberleri

“Döviz Kuru Riskinizi Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında Yönetin” Eğitim Semineri Borsa İstanbul Ev Sahipliğinde Düzenlendi.

Döviz Kuru Riski ve Riskin Yönetiminde Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasının (VİOP) kullanımına ilişkin eğitim seminerlerinin ilki Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aracı kuruluş yöneticilerinin, akademisyen ve şirket yöneticilerinin tecrübelerine dayalı bilgi paylaşımıyla geçen ilgili eğitim seminerine reel sektör ağırlıklı olmak üzere 114 kurum ve kuruluştan yaklaşık 200 kişi katıldı.

Borsa İstanbul A.Ş. Türev ve Emtia Piyasaları yöneticisi, programın açılışında şirketlerin organize piyasalarda finansal risklerini yönetmelerine vurgu yaparak, T.C. Merkez Bankası’nın VİOP’ta döviz kontratlarında farklı vadelerde işlem yapmaya başlamasının piyasanın likiditesine ve derinleşmesine olan önemine değindi. Açılış konuşmasının akabinde sektörden profesyoneller sunumlarını gerçekleştirdi.

Seminerin birinci oturumunda, “Döviz Kuru Riski Nedir? Nasıl Ölçülür ve Yönetilir?” konusunda detaylı bilgiler paylaşıldı. Sonrasında, “Kur Riski Yönetimi Bilançolara Nasıl Yansır?” konusunda gerçek hayat örneklemleriyle bilgiler verilirken VİOP’ta nasıl işlem yapılacağına ve özellikle şirketlerin döviz kuru riskinden nasıl korunacağına ilişkin sunumlar yapıldı.

Seminerin ikinci oturumunda, “Makro Ekonomi ve Döviz Piyasalarındaki Gelişmeler” konusunda katılımcılar bilgilendirildi. Ayrıca bazı şirket yöneticileri, şirketlerini döviz kuru riskinden nasıl koruduklarına dair gerçek hayat tecrübelerini paylaştılar.

Reel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen program soru cevapların ardından sona erdi.

Döviz Kuru Riski ve Riskin Yönetiminde Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nın (VİOP) kullanımına ilişkin eğitim seminerlerine önümüzdeki dönemde de ilgililerden gelecek talebe bağlı olarak devam edilecek. Yeni dönem eğitim seminerine ön kayıt ve detaylı bilgiye http://www.borsaistanbul.com/duyurular/2018/09/14/kur-riski-yonetiminde-borsa-istanbul-vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasinin-kullanilmasi-hakkinda adresinden ulaşılabilir.

 


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