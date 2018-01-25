Borsa İstanbul’da Gong, Trabzon Limanı için çaldı

Trabzon Limanı, 18-19 Ocak tarihleri arasında Deniz Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arzın ardından düzenlenen gong töreni ve 325 milyon TL piyasa değeri ile Borsa İstanbul’a ‘merhaba’ dedi.

TLMAN kodu ile 15.50 TL baz fiyatla işlem görmeye başlayan Trabzon Limanı için halka arz fiyatından 10 işlem günü boyunca günlük alım emri uygulanacak. Ayrıca halka arzdan aldıkları payları 1 ay boyunca elinde tutan yatırımcılara da yüzde 2 bonus pay verilecek.

Doğu Karadeniz’in en büyük limanı Trabzon Limanı, Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar’da 15.50 TL baz fiyatla ve “TLMAN” koduyla işlem görmeye başladı. Trabzon Limanı’nın sermayesinin yüzde 30’una karşılık gelen 97.7 milyon TL değerindeki payların 18-19 Ocak tarihlerindeki halka arzına 614 milyon TL talep gelmişti. Albayrak Grubu’nun halka açılan ikinci şirketi olan ve paylarının tamamının yurtiçi yatırımcılara satıldığı Trabzon Limanı için ayrılan 65.1 milyon TL kaynak ile önümüzdeki 10 işlem günü boyunca günlük alım emri uygulanacak.

Trabzon Limanı’nın halka arzı nedeniyle düzenlenen Gong Töreni’ne, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak, Albayrak Grubu CEO’su Dr. Ömer Bolat, Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, Deniz Yatırım Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Cem Önenç ve Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman katıldı.

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, törende yaptığı konuşmada, Trabzon Limanı’nın büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye’nin sembollerinden biri olduğunu söyledi. Liman işletmeciliğinin en stratejik sektörlerden biri olduğunu belirten Özlü, şu değerlendirmede bulundu: “Dış ticaretimizin ve ihracatımızın temel dayanağı limanlarımızdır. 2017 yılında 392 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaştık. Dış ticaret hacmimizin, çok önemli bir payını deniz yoluyla gerçekleştirdik. 1980 yılında deniz yoluyla 23 milyon ton ticari yük taşırken, bugün 400 milyon tondan fazla yük taşımaya başladık. Trabzon Limanı da Albayrak Grubu ile birlikte, profesyonel bir işletmecilik yapısına kavuştu. 45 milyon dolar makine parkı yatırımı sayesinde, limanın yıllık 4 milyon ton olan elleçleme kapasitesi, 10 milyon tona çıktı. Ülkemizin dışa açılan, aydınlık pencerelerinden biri olmaya aday Trabzon Limanı’nın halka arzında payların tamamının yurt içine tahsis edilmesini de son derece önemli ve değerli buluyorum.”

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ise şu bilgileri verdi: “Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayacak Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. 97.7 milyon TL’lik bir halka arzdan oluşuyor. Sermayesinin yüzde 30’unu oluşturan paylarını 10.019 yatırımcıya sattı. Bu yatırımcılardan 2.249 tanesi ilk defa Borsa’dan pay aldı. 2018’de işlem görmeye başlayan ikinci şirket olan Trabzon Limanı’na arz edilen hissenin 6 katı oranında talep geldi. Bu halka arzla beraber işlem gören şirket sayısı 404’e ulaştı.”

KURUMSALLAŞMA YÖNÜNDE BİR ADIM, BORSA İÇİN GÜVENİLİR BİR LİMAN

Trabzon Limanı’nın, 2003 yılında Albayrak Grubu tarafından alındıktan sonra işlem hacmini yıllık 1 milyon tondan 3 milyon tona çıkardıklarını açıklayan Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak da gerçekleşen halka arzla birlikte Grup olarak kurumsallaşma yönünde önemli bir adım attıklarını belirtti. Nakit yaratma potansiyeli son derece güçlü Trabzon Limanı’nın Borsa’nın önemli bir temettü oyuncusu olacağını düşündüğünü sözlerine ekleyen Albayrak, “Albayrak Grubu olarak Trabzon Limanı ile ikinci kez bir grup şirketimizi halka arz ediyoruz. Grup olarak kurumsallaşma ve marka değerimizi artırma yönünde, bünyemizde bulunan tüm şirketleri halka açmayı önemli bir hedef olarak görüyoruz. Ortaklarına düzenli olarak temettü dağıtan, bitişik konumunda yer alan Trabzon Serbest Bölgesi ile sinerji ve iş hacmi yaratan ve tamamlanacak ulaştırma projeleriyle çok daha önemli bir role kavuşacak Trabzon Limanı’nın hem Grubumuz hem de Borsa için çok önemli bir değere dönüşeceğine inancımız tam” dedi.

“GÜNLÜK ALIM EMRİ”, “BONUS HİSSE” VE “BİR PAY DA BİZDEN” TEŞVİKLERİ İLE ARZ EDİLDİ

Trabzon Limanı’nın, Albayrak Grubu çatısı altında gerçekleştirilen yatırımlar sonucunda elleçleme kapasitesini 10 milyon tona, depolama kapasitesini ise 5 milyon tona çıkardığını belirten Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş şu değerlendirmede bulundu:

“Sahip olduğu imkanlar ve yarattığı iş hacmi ile Trabzon Limanı, Doğu Karadeniz’in en büyük limanı konumunda. Bölgede tamamlanacak kara ve demiryolu projeleri yanı sıra Galataport Projesi göz önüne alındığında Liman, çok daha büyük bir potansiyel vaat ediyor. Gelirlerini tümüyle döviz bazında toplayan ve böylelikle yatırımcılara kur riskine yönelik koruma imkanı sunan Trabzon Limanı’nı büyük ilgi gören, çok özel teşvik ve uygulamalarla halka arz ettik. Borsa’da işlem gören ilk liman olmaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.”

Trabzon Limanı’nın halka arz sürecinde büyük ilgi gördüğünü belirten Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman ise “Trabzon Limanı istikrarlı kar büyümesi ile borsanın önemli temettü oyuncularından birisi olacak. Böyle bir şirketin halka arzına aracılık etmek bize büyük heyecan ve gurur verdi” diye konuştu. Akosman, “Bazı önemli potansiyelleri şirket değerleme çalışmasına dahil etmedik. Trabzon Limanı halka arzında 10 binin üzerinde başvuru aldık. Bu rakamların sermaye piyasaları için önemi büyük. Yatırımcılar için cazip bir fiyat ve yapı kurduğumuza inanıyoruz“ dedi. Halka arzda kullanılan teşviklerden bahseden Akosman şu bilgileri verdi: “Halka arza katılıp, 1 ay boyunca Trabzon Limanı paylarını elinde tutan yatırımcılara yüzde 2 Bonus Pay uygulamaları kullanılacak. Ayrıca küçük tasarrufları ödüllendirmek amacıyla halka arza 50 adet ve üzerinde taleple başvuran yatırımcılara 1 adet bedelsiz payı Deniz Yatırım olarak biz verdik. Bu sayede 8.740 yatırımcıya Deniz Yatırım tarafından 1 pay hediye edilmiş oldu.