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Borsa İstanbul A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

28.09.2018 - 11:40
Borsa İstanbul A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Borsa İstanbul A.Ş.’nin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Eylül 2018 tarihinde Borsa İstanbul yerleşkesinde gerçekleştirildi. Genel Kurul oylaması sonucu, Yönetim Kurulu üyelerinin bir bölümü değişti. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Erişah ARICAN seçildi.

Borsa İstanbul A.Ş. Olağan Genel Kurul toplantısı, Borsa İstanbul İstinye Yerleşkesinde 27 Eylül 2018 Perşembe günü gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan Genel Kurul’da Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya 2017 yılı finansal ve operasyonel performansı ile Borsa İstanbul’un stratejik yol haritasını içeren sunumunu gerçekleştirdi. Murat Çetinkaya, Genel Kurulu, stratejik ortaklıklar, koşullu hissedarlık pozisyonları, Nasdaq’ın %7 hisse satışı ve EBRD ile olan stratejik ortaklık konularında bilgilendirdi.

Yıllık faaliyet raporu, 2017 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu, 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin yıl sonu Bilançosu ve Kâr/Zarar Tablosu onaylandı.

Kar Dağıtım Politikası onaylandı ve kâr dağıtımı yapılmasına karar verildi.

Borsa İstanbul Bağış Politikasındaki değişiklikler onaylandı, Borsa İstanbul paylarının geri alım süreci konusunda Yönetim Kurulu yetkilendirildi.

YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin yapılan oylama sonucunda Zafer Sönmez, Fahrettin Altun ve Ertuğrul Altın bağımsız yönetim kurulu üyesi, Tevfik Eraslan ve Cem Demiroğlu yönetim kurulu üyesi olarak yeni Yönetim Kurulunda yer aldı.

Mevcut Yönetim Kurulunda görev yapan üyelerden bağımsız yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Erişah Arıcan Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, Murat Çetinkaya, Yunus Arıncı, Nicola Beattie, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tüzel kişiliğini temsilen Erhan Topaç’ın yönetim kurulu üyelikleri devam etti.


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