Zeybekci'den kritik 'bitcoin' uyarısı

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Blockchain ayrı bir şey, buna karşı duramazsınız ama bitcoin'in arkasında hiçbir kurum ve kuruluş yok" açıklamasında bulundu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Bloomberght'nin haberine göre; Bitcoin'i değerlendiren Zeybekci, "Blockchain ayrı bir şey, buna karşı duramazsınız ama bitcoin'in arkasında hiçbir kurum ve kuruluş yok. Arkasında kimsenin, sorumlusunun olmadığı bir değere dayalı bir şey üretmek çok tehlikeli. Bunun riskini dikkate almak lazım. Ben hala bunu global bir saadet zinciri olarak görüyorum. Vatandaşlarımız uzak dursunlar" dedi.

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YÜZDE 7 BÜYÜME ELDE EDECEĞİZ

Ekonomi Bakanı Zeybekci "2017 sonu itibariyle yüzde 7'nin üzerinde büyüme elde edeceğiz" dedi. 2018'de yatırım ve üretimlerden ciddi destek geleceğini kaydeden Bakan ihracatın büyümeye güçlü katkısının da devam edeceğini belirtti ve 2018'de yüzde 5.5 büyümenin rahatlıkla yakalanacağını öngördü.

Yatırım yapmak isteyenler için çok fazla enstrüman olduğunu belirten Zeybekci "Bölgesel teşviklerin dışında, 2. bölge olsa da, 3. bölge olsa da gerek görülen yerlerde en üst düzeyden teşvikler veriyoruz" dedi.