‹ Önceki Haber Borsa İstanbul’da Gong, Trabzon Limanı için çaldı Borsa İstanbul’da Gong, Trabzon Limanı için çaldı Sonraki Haber › "Euro'daki volatilite belirsizlik yaratıyor" "Euro'daki volatilite belirsizlik yaratıyor"

Zeybekci'den kritik 'bitcoin' uyarısı

25.01.2018 - 16:50

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Blockchain ayrı bir şey, buna karşı duramazsınız ama bitcoin'in arkasında hiçbir kurum ve kuruluş yok" açıklamasında bulundu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Bloomberght'nin haberine göre; Bitcoin'i değerlendiren Zeybekci, "Blockchain ayrı bir şey, buna karşı duramazsınız ama bitcoin'in arkasında hiçbir kurum ve kuruluş yok. Arkasında kimsenin, sorumlusunun olmadığı bir değere dayalı bir şey üretmek çok tehlikeli. Bunun riskini dikkate almak lazım. Ben hala bunu global bir saadet zinciri olarak görüyorum. Vatandaşlarımız uzak dursunlar" dedi.

##$HABER_1443594$##

YÜZDE 7 BÜYÜME ELDE EDECEĞİZ

Ekonomi Bakanı Zeybekci "2017 sonu itibariyle yüzde 7'nin üzerinde büyüme elde edeceğiz" dedi. 2018'de yatırım ve üretimlerden ciddi destek geleceğini kaydeden Bakan ihracatın büyümeye güçlü katkısının da devam edeceğini belirtti ve 2018'de yüzde 5.5 büyümenin rahatlıkla yakalanacağını öngördü.

Yatırım yapmak isteyenler için çok fazla enstrüman olduğunu belirten Zeybekci "Bölgesel teşviklerin dışında, 2. bölge olsa da, 3. bölge olsa da gerek görülen yerlerde en üst düzeyden teşvikler veriyoruz" dedi.

 


‹ Önceki Haber Borsa İstanbul’da Gong, Trabzon Limanı için çaldı Borsa İstanbul’da Gong, Trabzon Limanı için çaldı Sonraki Haber › "Euro'daki volatilite belirsizlik yaratıyor" "Euro'daki volatilite belirsizlik yaratıyor"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.604 Değişim: -0,87% Hacim : 7.810 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 118.587 25.01.2018 Yüksek 120.320
Açılış: 119.677
3,7525 Değişim: 0,33%
Düşük 3,7162 25.01.2018 Yüksek 3,7612
Açılış: 3,7402
4,6619 Değişim: 0,49%
Düşük 4,6320 25.01.2018 Yüksek 4,6847
Açılış: 4,6393
162,43 Değişim: -0,51%
Düşük 162,22 25.01.2018 Yüksek 164,26
Açılış: 163,27
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.