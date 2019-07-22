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St Louis Fed Başkanı Bullard'dan 'kripto para' uyarısı

22.07.2019 - 13:00 | Son Güncelleme :
St Louis Fed Başkanı Bullard'dan 'kripto para' uyarısı | Bitcoin Haberleri

St Louis Fed Başkanı Bullard, "Kripto para birimleri ABD finansal sistemini değiştiriyor" uyarısında bulundu.

St Louis Fed (ABD Merkez Bankası) Başkanı James Bullard, kripto para birimlerinin ABD döviz sistemini, "Fiyatlarda istikrarsızlığa ve yasal olmayan eylemlere neden olabilecek şekilde değiştirdiği" uyarısı yaptı. Ejinsight.com'da yer alan habere göre Bullard, cuma günü bir akademik konferansta yaptığı sunumda şunları söyledi: "Mevcut durum, ABD'de dövizin düzensiz olduğu bir duruma doğru sürüklenme olarak tanımlanabilir. Tüketicilerin ve işletmelerin, yerel piyasada farklı fiyatlarla aynı anda ticareti yapılan birden fazla para biriminin oluşmasına yol açacak bir düzensiz para birimi sisteminden hoşlanmayacakları söylenebilir."

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Bullard, birden çok para biriminin aynı anda var olabileceklerine ve daha serbest işlemlerin yapılmasına yol açabileceklerini belirtirken, gerçek dünyada yeni oluşturulan söz konusu işlemlerin yasal olmayabilecekleri veya kısmen yasal olabilecekleri uyarısı da yaptı ve ekledi: "Kripto para birimleri, piyasa merkezli borsalarda nasıl işlem yapılacağı yönündeki sosyal sorunun nasıl çözülebileceğine yönelik yolda bizi yanlış tarafa itiyor olabillir."


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