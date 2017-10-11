Rusya kripto paraları kontrol altına alacak

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, "Kripto paraların temini ve kullanılması devlet kontrolü altında yapılmalı" açıklamasında bulundu.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, kripto paraların devlet kontrolü altında temin edilmesinin ve kullanılmasının gerektiğini söyledi. Başkent Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Siluanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, kripto paraların kullanılmasına ilişkin bazı endişelerini dile getirdiğini aktardı.

Bu endişelerin kara para aklama ve paranın kimler tarafından kullanıldığının belirlenememesi gibi nedenlere dayandığını işaret eden Siluanov, “Bu amaçla kripto paraların temin ve kullanımında devletin tam kontrol sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

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Siluanov, “Süreç henüz çok net değil ancak bu paraların kullanımının devlet kontrolünde yapılması için çalışmalar devam ediyor.” yorumunda bulundu.

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