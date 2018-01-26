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Ödüllü ekonomistten 'bitcoin' yorumu

26.01.2018 - 11:40

Nobel ödüllü ekonomist Shiller, Bitcoin'in sadece ilginç bir deney olduğunu söyledi.

 

Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller, Bitcoin'i finansal sistemin geleceği olmaktansa sadece 'ilginç bir deney' olarak tanımladı. Davos'ta kripto paralar üzerine gerçekleştirilen bir panel tartışmasında konuşan Shiller, “Bitcoin gerçekten parlak bir fikir, teknolojisinden etkilendim, ama bana bu teknoloji başka bir şey için gibi görünüyor” dedi.

KRİPTO PARALARDA YATAY SEYİR

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Yılın başlarında ciddi bir gerileme kaydeden kripto para birimlerinde bugünlerde daha yatay bir seyir izleniyor.

Bitstamp verilerine göre bu sabah TSİ 09:05 itibariyle Bitcoin yüzde 0,8 artışla 11 bin 346 dolardan işlem gördü. Benzer şekilde Litecoin ve Ethereum'da da sabah saatlerinde yatay bir seyir izlendi. Litecoin yüzde 0,2 artışla 179 dolardan, Ethereum ise yüzde 0,5 artışla 1.065 dolardan işlem gördü.

Ripple'da ise aşağı yönlü bir eğri söz konusu. Kripto parada yüzde 4 gerileme ile 1,26 dolardan işlem geçti.  


Etiketler

  • Robert Shiller
  • Nobel Ödüllü Ekonomist
  • Bitcoin fiyatları
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