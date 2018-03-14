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NeXpara faaliyetlerini durdurma kararı aldı

14.03.2018 - 17:35

Türkiye`nin kripto parası olma hedefiyle halka arz edilen ve büyük talep gören NeXpara, piyasadan çekildiğini ve topladığı 3 milyon liraya yakın yatırımı bugün itibarıyla iade etmeye başladığını açıkladı.

Türkiye’nin yerli kripto para birimi olarak tanıtılan NeXpara, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla, piyasadan tamamen çekileceğini açıkladı.

NeXpara'dan yapılan açıklama şöyle:

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Bilindiği üzere, Türkiye’de, Türk yazılım ekipleri tarafından geliştirilen yerli, güvenilir, yeni nesil kripto para NeXpara’yı 1 Mart 2018 tarihi itibarı ile satışa sunmuş bulunuyoruz. ICO *Satış sürecimizin ardından bu güne kadar geçen sürede, bir yandan kripto para piyasası hacminin yeterli seviyeye ulaşmaması, diğer yandan da her ne kadar mevzuatta kripto para satışına engel bir düzenleme bulunmasa da, bazı projelerimizin gerçekleştirmesinde mevcut yasalardan kaynaklanan birtakım zorluklarla karşılaşabileceğimiz ortaya çıktı. Bu nedenle üzülerek yol haritamızda yer alan hedeflerimizi gerçekleştirmenin mümkün olamayacağını görmüş bulunuyoruz. 

14 Mart 2018 tarihi itibarı ile konuyla ilgili yaptığımız yönetim kurulu toplantısında yukarıdaki gerekçelerle alınan karara istinaden, süreç içesinde bizlere güvenerek alım yapan kişilerin menfaatlerini vakit kaybetmeksizin korumak adına, 14 Mart 2018 günü saat 9.30 itibarı ile satış işlemlerimiz durdurulmuştur.

Satış sürecinde EFT ve havale olarak gönderilmiş olan tutarlar, internet sitemiz üzerinden alım yapan ilgili kişilerin hesaplarına iade edilecektir. Ayrıca Bitcoin ve Ethereum göndermiş olan bireylerin de ilgili cüzdan bilgileri paylaşılarak iade işlemi gerçekleştirilecektir.

Ülkemizin kripto ödeme sistemi olmak ve yabancı kripto paralara yerli bir alternatif oluşturmak hedefi ile yola çıktığımız bu süreçte bizlere güvenen, inanan, yanımızda olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz


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