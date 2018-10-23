‹ Önceki Haber Dev şirketten 50 milyar dolarlık yatırım Dev şirketten 50 milyar dolarlık yatırım Sonraki Haber › 10 kripto paranın yedisi geriledi 10 kripto paranın yedisi geriledi

New York Borsası'nın ana şirketi Bitcoin işine giriyor

23.10.2018 - 16:40 | Son Güncelleme :
New York Borsası'nın ana şirketi Bitcoin işine giriyor | Bitcoin Haberleri

New York Menkul Kıymetler Borsası'nın ana şirketi Intercontinental Exchange’in kurduğu kripto para platformu BAKKT Borsası, ilk ürününü 12 Aralık'ta işleme açacağını duyurdu.

Intercontinental Exchange'ten (ICE) yapılan açıklamada, BAKKTın aralık ayından itibaren gerçek ürün teslimli Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerini sunmaya başlayacağın bildirildi. Açıklamaya göre, kontrat dolar bazlı olacak. ICEin yayınladığı basın bülteninde, BAKKTın, vadeli işlem sözleşmesini destekleyen bitcoinleri ICEnin dijital varlık depolarında saklayacağı belirtildi.

New York Borsasının ana ortağı ICE tarafından geliştirilen BAKKT platformu, dijital varlıkları alım, satım, saklama ve harcamayı sağlayan küresel bir ağ olarak hizmet veriyor. Platform, Microsoft ve Starbucksın yanı sıra birkaç önemli şirketle birlikte geliştirildi.

##$HABER_1449991$##

Son günlerde, yasal düzenlemelere tabi klasik finans sektörü kuruluşları kripto paralara artan bir ilgi gösteriyor. BAKKT Borsası ise, New York Borsası ile bağlantıları ve geniş katılımcı sayısı ile ön plana çıkıyor.

Kripto para yatırımcıları, klasik finansal kuruluşların sektöre girmesini genelde olumlu karşılıyor. Ancak sektörde bunun tam tersini düşünenler de mevcut.

Örneğin, Dogecoin tasarımcısı, Jackson Palmer geçen hafta yaptığı bir açıklamada, takipçilerini özellikle BAKKTa karşı uyararak kurumsal finansın kripto para endüstrisini yeni bir Wall Streete çevirebileceğini ifade etti.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

‹ Önceki Haber Dev şirketten 50 milyar dolarlık yatırım Dev şirketten 50 milyar dolarlık yatırım Sonraki Haber › 10 kripto paranın yedisi geriledi 10 kripto paranın yedisi geriledi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.469 Değişim: -1,28% Hacim : 7.258 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.345 23.10.2018 Yüksek 94.443
Açılış: 94.080
5,7390 Değişim: 1,29%
Düşük 5,6618 23.10.2018 Yüksek 5,8745
Açılış: 5,6661
6,5864 Değişim: 1,28%
Düşük 6,4921 23.10.2018 Yüksek 6,7391
Açılış: 6,5031
227,04 Değişim: 1,91%
Düşük 222,53 23.10.2018 Yüksek 233,36
Açılış: 222,78
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.