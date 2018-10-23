New York Borsası'nın ana şirketi Bitcoin işine giriyor | Bitcoin Haberleri

New York Menkul Kıymetler Borsası'nın ana şirketi Intercontinental Exchange’in kurduğu kripto para platformu BAKKT Borsası, ilk ürününü 12 Aralık'ta işleme açacağını duyurdu.

Intercontinental Exchange'ten (ICE) yapılan açıklamada, BAKKTın aralık ayından itibaren gerçek ürün teslimli Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerini sunmaya başlayacağın bildirildi. Açıklamaya göre, kontrat dolar bazlı olacak. ICEin yayınladığı basın bülteninde, BAKKTın, vadeli işlem sözleşmesini destekleyen bitcoinleri ICEnin dijital varlık depolarında saklayacağı belirtildi.

New York Borsasının ana ortağı ICE tarafından geliştirilen BAKKT platformu, dijital varlıkları alım, satım, saklama ve harcamayı sağlayan küresel bir ağ olarak hizmet veriyor. Platform, Microsoft ve Starbucksın yanı sıra birkaç önemli şirketle birlikte geliştirildi.

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Son günlerde, yasal düzenlemelere tabi klasik finans sektörü kuruluşları kripto paralara artan bir ilgi gösteriyor. BAKKT Borsası ise, New York Borsası ile bağlantıları ve geniş katılımcı sayısı ile ön plana çıkıyor.

Kripto para yatırımcıları, klasik finansal kuruluşların sektöre girmesini genelde olumlu karşılıyor. Ancak sektörde bunun tam tersini düşünenler de mevcut.

Örneğin, Dogecoin tasarımcısı, Jackson Palmer geçen hafta yaptığı bir açıklamada, takipçilerini özellikle BAKKTa karşı uyararak kurumsal finansın kripto para endüstrisini yeni bir Wall Streete çevirebileceğini ifade etti.

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